¿Ya está registrado? ¿Sabe que en casi todos los estados ya puede votar?

Aquí le damos toda la información que necesita para registrarse y votar desde ahora mismo. En 37 estados del país ya comenzaron las votaciones anticipadas antes del 8 de Noviembre.

Mientras la ventana se cierara registrarse en muchos estados del país se cierra rápidamente –en otros ya pasó- ciudadanos en 37 estados del país ya están commenzando a votar, sea por correo o por el sistema de “early vote” o “voto anticipado” (early vote), dependiendo del lugar.

Faltando ya menos de 4 semanas para el día oficial de las elecciones, el 8 de Noviembre, se acaba el tiempo para registrase por primera vez o cambiar su registro si usted se mudó de dirección desde la última vez que votó o que hubo una elección en su localidad.

Hay once estados del país -y el Distrito de Columbia o DC- donde no hace falta registrarse con anterioridad ya que se permite hacerlo el mismo día de la elección. Dakota del Norte no requiere registro tradicional de votantes.

Cada estado del país tiene un sistema diferente y leyes diferentes en torno al registro. En algunos casos, los estados requieren identificación para registrarse, otros simplemente requieren que el solicitante rellene un formulario. Es importante revisar con antelación lo que pide su estado para así no quedarse fuera.

Hay estados que permiten el registro en línea, la mayoría ofrece formularios de registro de votantes en oficinas de gobierno, como las oficinas de correo. Además, numerosas organizaciones comunitarias están realizando eventos de registro de votantes, que también puede aprovechar para estar al día y listo para votar!

A continuación le dejamos aquí las fechas límite de cada estado y enlaces para obtener más información de los requisitos en cada uno de ellos.

¡A votar se ha dicho!

Y para más información y ayuda en español o inglés puede llamar al 1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682) hotline

Septiembre

9: Islas Marianas (expiró)

19: Puerto Rico (expiró)

Octubre

8: Mississippi, Carolina del Sur, Islas Vírgenes (expiró)

9: Alaska, Rhode Island (expiró)

10: American Samoa, Arizona, Arkansas, Hawaii (expiró)

11: Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Nuevo Mexico,Ohio, Pennsylvania, Tenesí, Texas (expiró)

12: Missouri

14: Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma

15: Delaware

17: Virginia

18: Kansas, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregon, West Virginia

19: Massachusetts

24: Alabama, California, Dakota del Sur,

28: Guam, Nebraska

31: Washington (estado)

Noviembre

1: Utah

2: Vermont

3: Maryland

8 (Día de la elección): Colorado, Connecticut, District of Columbia, Idaho,Illinois, Iowa, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Wisconsin, Wyoming

Voto anticipado

El voto anticipado permite que los ciudadanos registrados depositen o entreguen su voto en persona en un centro oficial de votación antes del día electoral.

Actualmente 34 estados del país y el Distrito de Columbia (DC, capital del país) permiten votar por anticipado sin tener que dar una justificación o excusa. Otros tres estados tienen un sistema de voto solo por correo, que también se activa antes de la elección: Oregon, Washington y Colorado.

Los estados que permiten voto anticipado son (pinche en cada uno para ir a las páginas que ofrecen más información): Alaska, Arizona, Arkansas, California, D.C., Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

Los estados de Colorado, Arizona, California, Montana y Hawaii permiten voto por correo permanente.