Video: Jennifer López y Marc Anthony presumen lo bien que la pasan juntos

La cantante y su exmarido han dejado constancia del buen ambiente que reina en el estudio de grabación mientras trabajan juntos

Aunque a muchos les sorprendió la decisión de Jennifer López de reclutar a Marc Anthony como productor ejecutivo del que será su primer disco en español en una década, por las tensiones que pudieran surgir entre el exmatrimonio durante el proceso artístico, ahora los dos intérpretes se han encargado de demostrar que en el estudio de grabación reina un ambiente distendido y, sobre todo, una gran química entre ellos.

Con la excusa de probar el nuevo filtro de Snapchat que altera las facciones de los usuarios y su voz para que parezcan cervatillos, Jennifer y Marc compartieron un divertido vídeo en las redes sociales de ‘La diva de El Bronx’ en el que ambos aparecían muy sonrientes y bromeando juntos mientras miraban directamente a la cámara.

“Aquí estás, haciendo historia como siempre“, le comenta el cantante a su exmujer en la grabación, que Jennifer compartió en su cuenta de Instagram junto al mensaje: “Haciendo el tonto en el estudio” y los hashtags: #Haciendo historia, #de nuevo y #familia.

Studio shenanigans… Oh Deer!! #makinghistory #again #funtimes #familia Lol!! Un vídeo publicado por Jennifer Lopez (@jlo) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 3:37 PDT

Pese a que la cantante ha sido siempre quien más abierta se ha mostrado a la hora de hablar de su dolorosa separación y posterior divorcio, llegando a dedicar a dicha experiencia varios pasajes de su autobiografía ‘True Love’, en las escasas ocasiones en las que ha hablado de su exmujer públicamente Marc ha pintado siempre una relación idílica basada en el respeto y la confianza mutua.

“No hablo mucho de nuestra separación en general. Me parece que es algo privado, de verdad. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. No creo que sea algo para consumo público”, revelaba a su paso por el programa ‘The Meredith Vieira Show’, haciendo hincapié en que ambos aceptan con naturalidad a las nuevas parejas del otro -Shannon de Lima en el caso de Marc y el bailarín Casper Smart hasta hace poco en el de Jennifer- por el bien de sus mellizos Max y Emme (8).

“Esta ha sido su realidad, es muy normal o natural que Jennifer venga a casa con Casper y que les vean juntos. O que Shannon y yo vayamos a su casa”, concluía.