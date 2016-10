Ronda Rousey regresará en el UFC 207 ante Amanda Nunes

El momento que el mundo de las artes marciales mixtas estaba esperando ha llegado.

Ronda Rousey ya tiene fecha para regresar al octágono y lo hará el 30 de diciembre en el UFC 207, anunció Dana White, presidente del UFC, en el programa de radio “The Herd”.

Tras más de un año alejada de la acción por las secuelas del terrible nocaut que sufrió a manos de Holly Holm, “Rowdy” tendrá su revancha personal y la oportunidad de recuperar su cinturón cuando enfrente a la brasileña Amanda Nunes en Las Vegas.

BREAKING on #TheHerd: Dana White announces Ronda Rousey will fight Amanda Nunes at #UFC207 on December 30. pic.twitter.com/fGJASHH8wK

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) October 12, 2016