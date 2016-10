Presentadora de Telemundo pilla a marido besándose con otra por redes

Éktor Rivera, el protagonista del musical "On your Feet", estaba más que cariñoso con una compañera de reparto en un juego de baloncesto

La reportera del tiempo y ex Miss Mundo de Puerto Rico, Yara Lasanta, pidió espacio ante la divulgación de unas fotos donde su marido, el actor Éktor Rivera, aparece besando a una compañera de trabajo.

Rivera sale en varias fotos sentado en una cancha muy cerca, sonriente y hasta dándole un beso en la mejilla a la actriz Ana Villafañe, con quien comparte roles estelares en el musical “On Your Feet!”.

Después de hacerse pública la noticia, Lasanta publicó su reacción ante las imágenes a través de su cuenta de Facebook.

“Hola amigos, me dirijo a ustedes con la sinceridad que siempre me caracteriza. Voy al grano: respecto a las fotos de Ektor no sabía, esta situación, a mi también me tomó por sorpresa. Soy una mujer seria, de respeto y este tipo de conducta no la apruebo . Esta situación como entenderán ha sido muy triste para mi. Con mucho respeto le pido a mis colegas espacio y cuando este preparada me comunicaré. Gracias, Yara Lasanta.

Lasanta, Miss Mundo de Puerto Rico 2010, y Éktor Rivera, que saltó a la fama en el programa de música Objetivo fama, se casaron en diciembre de 2013 en Barranquitas. Actualmente Rivera se encuentra trabajando en el musical de Gloria y Emilio Estefan en Broadway, “On Your Feet de Broadway”, mientras Lasanta labora en Noticiero Telemundo, en Los Ángeles, California.

Curiosamente, el mismo Rivera subió un vídeo a su cuenta de Instagram en la que se observa cómo él y su acompañante fueron proyectados en la pantalla grande del Madison Square Garden.