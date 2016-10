Mascherano afirma que Messi no es la solución a la crisis futbolística de Argentina

Tras la derrota frente a Paraguay, algunos referentes de la albiceleste hicieron una profunda autocrítica del presente del equipo, entre ellos el colega de 'La Pulga' en el Barcelona

“El vestuario fue muy duro, se habló muy poco”, desliza Paulo Dybala, mientras mastica ese sabor agridulce que le dejó su primer partido con la selección argentina en suelo cordobés, su suelo. Sergio Agüero, en cambio, no puede disimular lo que hizo minutos antes en la intimidad del plantel: llorar. Con sus ojos rojos, sólo puede asumir el flojo partido del equipo, su flojo partido individual. Javier Mascherano, con la paciencia de siempre, se detiene cada pocos metros y brinda el análisis más racional sobre el juego, ese al que nos tiene acostumbrados. El golpe se siente, las urgencias dicen presente. La situación no es la deseada.

Tras la derrota 1-0 frente a Paraguay, por las eliminatorias sudamericanas, fueron pocos los futbolistas que decidieron hablar con los medios. A esta lista se la suma Martín Demichelis, que también trató de encontrarle una explicación. Lo cierto es que todos coinciden en un punto: el equipo nunca supo a qué jugar en este partido ni en el anterior. Y, además, esta desorientación deportiva llega a un mes de la doble fecha FIFA más exigente de lo que va del año: Brasil, en Belo Horizonte (el 10 de noviembre), y Colombia, en San Juan (el 15 de noviembre).

¿Los próximos desafíos son una carga extra para este presente? “Sí, claro, son dos equipos que, además de que están consiguiendo resultados, están en una buena línea, cosa que a la Argentina no le está pasando. Es más que obvio que tenemos que conseguir resultados, eso no hay ni que nombrarlo. En lo que creo que hay que hacer una observación más profunda es en el funcionamiento. Creo que el equipo no ha podido conseguir respuestas futbolísticas en ninguno de los dos partidos. Eso es lo más preocupante. Porque si hacés un buen partido, más allá que el resultado no sea bueno, te termina sosteniendo el nivel que tenés. Es muy difícil mantener una regularidad sin jugar bien“, asegura Mascherano, que ayer fue el capitán del equipo por la ausencia de Lionel Messi.

¿Y cómo se logra cambiar la imagen en tan poco tiempo? “Yo te diría que con un buen funcionamiento y jugando bien al fútbol. Pero esto no es magia. No es que mañana nos levantamos, decimos ‘vamos a jugar bien’ y jugamos bien”, opina el ‘Jefecito’, quien también sostiene que sería irresponsable creer que el regreso de Messi puede cubrir todos los problemas. “Pueden solucionarse. Seguramente que el equipo mejorará. Pero sería un error (pensar que con Messi se soluciona), sería muy injusto con él y con nosotros pensar que sólo con su aparición él tiene la obligación de cambiar todo esto”.

Dybala también se refiere a la importancia de los próximos encuentros. “Yo creo que serán dos partidos directos y eso va a ser muy importante. Seguramente, no será un partido como contra Paraguay. Ellos no se van a encerrar atrás y nosotros vamos a encontrar los espacios. Hay que cambiar la situación en la que estamos y tratar de enfrentar los próximos dos partidos más concentrados”, analiza.

Eso sí, el cordobés, de 22 años, no cree que el equipo corra riesgos de quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018. “Hay que mejorar el funcionamiento del equipo. En la tabla, estamos todavía ahí. Lo otro va a depender de nosotros, de cambiar la forma de jugar, de estar más concentrados y de sumar puntos”, apunta.

¿Es un obligación ganar el próximo partido como visitante frente al ascendente equipo de Tite? “No va a ser nada fácil. Sabemos qué clase de jugadores tiene Brasil y que no es fácil allá. Lo importante es no perder y ganar de local“, dice antes de emprender el regreso a Italia, en donde se sumará a los entrenamientos de Juventus.

Agüero, uno de los más apuntados por la crítica del hincha, pone especial atención en el partido contra los brasileños, más allá de que después el equipo deberá recibir a la Colombia de José Pekerman. “Obviamente, el primero que es con Brasil es el más complicado. Estamos dolidos por no haber ganado hoy. Si Dios quiere y estoy en la próxima convocatoria, hay que pensar en Brasil”.