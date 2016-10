José Ramón Fernández ¿felicita al América?

El comentarista deportivo, declarado anti-americanista, envió a su manera sus "felicitaciones" a las Águilas por su centenario

Uno de los más grandes antiamericanistas de todos los tiempos no podía faltar en las “felicitaciones” por el centenario de las Águilas. El comentarista deportivo José Ramón Fernández mandó una felicitación, a su manera, al conjunto de Coapa que este miércoles 12 de octubre celebra 100 años de su fundación.

“No se equivoquen: No es lo mismo ser el más grande que ser uno de los equipos más populares. Señoras y señores… Felicito al América, porque no es fácil llegar a 100 años”, dijo Joserra a través de las cámaras y micrófonos de ESPN, cadena deportiva en la que actualmente trabaja.

Siempre polémico, el excomentarista de TV Azteca te le dedicó toda una columna al América, al que definió como un objeto más para la televisión. También, calificó al equipo azulcrema de “populachero”.

“Sí, es verdad que el América en los 80 era de clase media, pero a mitad de la segunda década del milenio se ha convertido muy popular, por no decir populachero. Tengo argumentos: ¿Consideran ustedes grande un equipo que ha ganado 12 títulos en 100 años de historia? ¿Creen que obtener un título cada 8 años lo hace importante? ¿Cuántos jugadores del América están en la Selección Nacional? Eso no es ser grande. Quizá en México sí, pero no en forma internacional”, argumentó José Ramón Fernández.

El periodista deportivo también aseguró que actualmente el América es “pequeñito” en el mapa internacional.

“¿Ganador? El España le metía 10, 8 y hasta 7 goles. Era la época amateur. Ese equipo ganó 16 títulos. ¡16 títulos! Jugaba con 11 españoles en la cancha. América fue manejado por otros. Sí, Emilio Azcárraga lo hizo grande, pero hoy, hoy señores americanistas, se hace pequeñito, pequeñito en el mapa internacional”, dijo el comentarista.

Y para rematar, envió felicitaciones hasta Coapa, también a su manera:

“Por cierto, ¿Actualmente quién es el símbolo mexicano del América? ¡Felicidades América, muchas felicidades!”