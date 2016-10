Conor McGregor y Floyd Mayweather critican el UFC

Hace unos días, Conor McGregor dio la nota por su comportamiento durante la conferencia de prensa del UFC 202, en donde perdió los papeles y con el ánimo a todo lo que da, agredió físicamente a su rival, Eddie Álvarez.

Dicha conducta ha sido castigada por parte de la comisión atlética del estado de Nevada, quien le ha impuesto una multa a McGregor de 150,000 dólares, más 50 horas de servicio comunitario.

Como era de esperarse, el peleador irlandés alzó la voz y en su cuenta de Twitter, envió un mensaje en donde pareciera se está burlando del salario que perciben Álvarez y el resto de retadores de esta empresa.

I get fined more than these bums get paid

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 10, 2016