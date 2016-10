Claves para entender las filtraciones de emails pirateados de Wikileaks

La publicación de emails privados de asesores demócratas y personas cercanas a Hillary Clinton continuó este miércoles cuando Wikileaks publicó otros 1000 emails supuestamente pirateados de la cuenta de John Podesta, presidente de la campaña de la candidata demócrata.

Esta es la cuarta edición de los llamados emails de Podesta que se han publicado en los últimos días, sumando ya más de 6000 y diversos medios han estado revisando poco a poco la enorme base de datos, en busca de información que pueda resultar noticiosa o importante.

Podesta y los demócratas se han negado a verificar la autenticidad de los emails mientras que el Buró Federal de Investigaciones ha dicho que está investigando “múltiples ciber-intrusiones que involucran a varias entidades políticas para determinar la exactitud de estos”, agregando que el FBI “hará responsables a los que constituyen una amenaza en el ciberespacio”.

Si usted quiere escudriñar personalmente la base de datos de Wikileaks de los supuestos emails de Podesta, y sus conversaciones con otros miembros de la campaña Clinton puede hacerlo en la página web de Wikileaks, o pinchando aquí: https://wikileaks.org/podesta-emails/

Wikileaks es la organización dirigida por Julian Assange, un analista de sistemas y periodista australiano que permanece asilado en la embajada de Ecuador en Londres, para escapar acusaciones de violación realizadas en Suecia y posible extradición a Estados Unidos.

Assange llevaba meses amenazando con difundir información dañina para la campaña de Hillary Clinton, una llamada “sorpresa de Octubre” que pudiera revelar información relevante para el público.

En Julio, poco antes de la Convención Nacional Demócrata, Wikileaks dio a conocer una serie de emails internos de los demócratas que causaron la renuncia de la presidenta del partido por la controversia en torno a su posible colaboración a favor de Hillary Clinton y contra Bernie Sanders.

De acuerdo al gobierno de Estados Unidos y a las investigaciones realizadas hasta ahora, los emails de los demócratas han sido probablemente pirateados por “hackers” con direcciones en Rusia. La pasada semana, el DHS y la comunidad de inteligencia estadounidense acusaron a Rusia de “intentar influenciar en las elecciones estadounidenses”.

Hasta ahora, ni Assange ni Wikileaks han mencionado que estén buscando piratear o publicar las comunicaciones internas de otros partidos o candidatos, enfocándose únicamente en Clinton y los demócratas.

Donald Trump se ha referido en varias ocasiones a los emails, indicando que demuestran lo “corrupta que es Hillary” y hoy tuiteó que los medios no están haciendo suficiente caso a los mismos.

Very little pick-up by the dishonest media of incredible information provided by WikiLeaks. So dishonest! Rigged system!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2016