Clama por video en YouTube para que su esposo no la mate

Pero el hombre también tiene su versión sobre los alegados hechos que se le imputan

Una mujer argentina que teme por la vida de ella y de sus hijos pidió ayuda a través de un video en YouTube en el que denuncia los supuestos maltratos y el acoso que recibe de su expareja.

“Ayer, 7 de octubre, a las 13 horas, aproximadamente, mi expareja me chocó mi vehículo estando yo con mis dos pequeños en el interior del auto”, indica al principio del clip Natalia Tolay, quien es policía bombera del Cuartel 9° de Río Turbio, Santa Cruz.

Según su testimonio en video, tras el accidente, el hombre se bajó del auto con una llave de mecánica y la golpeó en varias partes del cuerpo.

Otro video que también circula en redes muestra parte del altercado.

“No me acuchilló porque se acumuló la gente ahí, porque lo hizo en pleno centro, pero estoy toda golpeada, me agarró con la llave cruz, me golpeó en todos lados”, manifiesta.

“Me amenaza, se compró un arma, me persigue, tengo restricción de contacto con él y no la obedece, lamentablemente llama a la Policía e inventa cosas, hace que la Policía vaya a mi domicilio a cualquier hora”, añade.

“Ya no sé como hacer para escaparme de él. Estoy cansada de todo lo que me hace; necesito que me ayuden por favor, por favor…”, clama la denunciante.

Además, denunció que el presunto agresor la difama con mensajes como éstos en Facebook:

Por su parte, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Mujer, informó que le brinda apoyo a la mujer.

Sin embargo, de acuerdo con medios en ese país, hay denuncias cruzadas entre las partes que son evaluadas por el Juzgado de Instrucción. Aparentemente, los procedimientos están paralizados.

En entrevista con Radio Nacional de Río Turbio, el hombre identificado como Adrián Guernica se defendió y negó los ataques.

“No puedo salir de mi domicilio, porque la gente quiere tomar represalias en contra mía, por culpa de las mentiras que ha dicho esta señora”, aseguró.

Alegó que su expareja, de quien se separó en noviembre, “maltrata a mis hijos, los deja encerrados”. Tolay y Guarnica procrearon dos hijos, que tienen 7 y 10 años, respectivamente.

“Tuvimos varias discusiones porque (Tolay) maltrata a los chicos y los deja encerrado con llave noches enteras, hay testigos, están los vecinos”, agregó.

El hombre, además, sostuvo que, en una ocasión, la madre de sus hijos lo llamó para decirle que iba a matar a los menores y se suicidaría.