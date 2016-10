Maxi Iglesias el ídolo de las mujeres maduras en la serie ‘Velvet’

Maxi Iglesias, a quien conocimos en Estados Unidos por su participación en ‘Mira Quién Baila’, regresa protagonizando una historia de mentira, pasión y mucho amor con una mujer madura interpretada por Aitana Sánchez-Gijon en ‘Velvet’, la serie de las 9/8 PM Centro de Unimás.

En exclusiva hablamos con el actor español que nos contó cómo le cambió la vida el éxito de la serie española, y nos confeso qué siente de haberse convertido en el ícono de la autoestima del las mujeres de edad media.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de regresar a Estados Unidos con un éxito mundial como es la serie ‘Velvet’?

Maxi Iglesias: Siempre es un privilegio que algo que se haga en tu propio país le vaya bien, pero aún es mayor cuando ves que funciona fuera de las fronteras y de la misma forma. El público le tiene mucho cariño a sus personajes e incluso a la parte de misterio y de tensión de las historias. Ha sido muy positivo en todos lo ámbitos, y es una maravilla estar en una serie así.

P: Tu personaje es complejo porque te lleva del odio al amor, de la ternura a la rabia, ¿cómo lo compusiste de manera tan orgánica?

MI: Por primera vez me encontré con un personaje que no estaba dibujado en su totalidad, de hecho el personaje la idea inicial era mucho más breves, contaba con unos pocos capítulos, al decidir que lo hiciese yo se alargó un poco la historia… Fue ir viendo tanto con los productores que tuvieron esa confianza en Aitana y en mí para crear, y que al final acaba como acaba que no tiene nada que ver con el principio de la historia.

P: ¿Cómo fue trabajar con una actriz del calibre y con la experiencia de Aitana Sánchez-Gijón?

MI: Trabajar con ella era excitante… El momento de llegar al set y que dieran el “acción”, yo no tenía bríos por si me iba a equivocar en el texto o si me iba a equivocar en la marca de la cámara, estaba excitado de estar trabajando con una grande de la actuación, no solo de la televisión sino del teatro, desde el respeto y desde la admiración hacia la persona que reflejaba en la escena en donde se requería mucha acción entre ella y yo, y es algo que me ayudó mucho.

P: ¿En qué sientes que cambió la visión del público a partir de la serie?

MI: Sí que noté que cambió mucho, sobre todo en España, porque me di a conocer en un público que no me había visto trabajar antes… Casi siempre mi público había sido joven, adolescente, y esta serie le ha gustado a gente de 30 años hacia arriba, con lo cual era algo hermosos, y a la vez muy gratificante el hecho que por la calle te parara a lo mejor señoras de 50, 60, 70 años a lo mejor diciendo: “Me encanta ‘Velvet’, estoy enganchada en la serie, me gusta mucho cómo trabajas”, ha sido algo muy bonito que todavía hoy pasa.

P: En las redes sociales muchas mujeres agradecen el amor sincero de tu personaje por una mujer de edad media, ¿cómo te sientes de ser una especie de ícono del autoestima de las mujeres de 50 a 60 años?

MI: Nunca me lo habían dicho, pero visto así sí podría ser, y desde luego al principio hay una parte de un poco de interés de aprovecharse de ella, pero una vez que conoce al personaje y lo que ha sufrido, a través de la atracción física se enamora de la persona. Y en este caso es la mujer la que para al hombre y le dice: “vamos a hacer las cosas como yo quiero”… Desde luego en aquella época en España no sucedían esas cosas o al menos no era común, sí que hemos vivido esa parte de la historia dentro de las galerías con mucho respeto, pero sabiendo que se estaba viviendo una situación muy especial. Ha sido una auténtica oportunidad para romper moldes, romper prejuicios o esas ideas fijadas, y hacerlo guiados por la pasión pero todo muy marcado… Muy contentos de que saliera así la historia.

P: ¿Te quedaste con ganas de más o crees que fue el tiempo justo para el personaje?

MI: Siempre he creído que fue el tiempo justo a pesar de que la gente me decía que no me podía ir, que debí continuar, incluso muchos pensaron que iba a volver, pero algo pasó muy curioso, al mismo tiempo que el personaje comienza a plantearse cosas, a mí también me ofrecieron una serie en Miami, una historia muy exótica, muy llamativa, y no me lo pensé dos veces.

P: ¿Cuál crees que es la magia de ‘Velvet’?

MI: Yo creo que la magia reside en la simpleza de todos los personajes, y al mismo tiempo lo fácil que es encontrarse en alguno de ellos, en algún momento, en alguna de las cosas que le pasa alguno de los personajes todo el mundo se ha sentido reflejado y sino le ha maravillado. Aparte de la historia de amor principal que está muy bonita y es muy romántica… No sería posible sin todos estos personaje satélites que hay dentro de la historia, los personajes más secundarios que hace que la serie se sustente, al que no le llame la atención la historia principal, se va a encontrar con los secundarios, y a los que le gusta los secundarios se van a encontrar con una historia principal muy bonita y muy romántica. Es muy bonito, muy fácil de ver, habla de cosas que, aún situadas en aquella época, podrían ser perfectamente actuales.