La foto de Maripily acostada con su hijo que generó la polémica en redes

Nada mejor que vivir la vida, ser feliz con uno mismo y no preocuparse por lo que la gente piensa de ti.. Déjalos que hablen pues la mente sucia de ellos y la envidia no les permite ser feliz.. Así seré eternamente bella, exitosa y con el mejor hijo del mundo… Y la mejor relación de confianza, respeto y sin ninguna maldad que pueda existir entre Madre e hijo👌🏾❤️😘 Besotes a todos desde Miami miren que bella estoy para ustedes 🤗💋😜 Así o más Diva??👑 Ahora espero pongan esto en primera plana @primerahora y también lo que muchos de mis seguidores opinan pues no todo el mundo piensa igual. 🤔🤔 No jodan conmigo y menos con mi hijo puñetaaaa!! Yo crío a mi manera, ustedes preocupensen por su vida y aportar algo positivo al mundo.. Y si no les gusta lo que yo publico no me sigan y punto😜

A photo posted by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Oct 10, 2016 at 12:08pm PDT