Exconductora de ‘Ventaneando’ se despide de TV Azteca

El día de ayer, la conductora Jimena Pérez “La Choco” publicó en Twitter su salida de la televisora del Ajusco, tras 12 años de trabajo ahí. Aún no se saben los motivos de su salida, o si es porque alguna televisora le ofreció trabajo:

“Después de 12 años cierro un ciclo en TV Azteca, mi eterno cariño y agradecimiento. Empiezan nuevos proyectos y aventuras!”, escribió en un tuit.

Jimena estuvo una larga temporada dentro de “Ventaneando”, sin embargo, después se incorporó al programa “Ellas arriba”, cuando éste terminó, jamás volvió a llegar otra propuesta de trabajo para Jimena.

En otro tuit agradeció a Pati Chapoy por el gran apoyo que le dio durante su estadía en TV Azteca.

Por otra parte, los seguidores de la conductora le recomendaron que no se integre a las filas de Televisa.

This is how happiness and love looks like! #Favolosa 🙏😘 #NOR @rafalitosarmi pic.twitter.com/vPHIXjo2JD

— Jimena Perez (@jimenachoco) August 14, 2016