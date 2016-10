Entérate por qué la mamá de Espinoza Paz le pegaba y lo amarraba

El grupero abrió su corazón con la periodista Adela Micha y contó algunas historias de su vida

El cantante Espinoza Paz se abrió por completo ante Adela Micha y le contó su historia de vida marcada por su déficit de atención, lo que le costó varios golpes por parte de su madre.

“Estudié nada más hasta primero de secundaria. No me gustaba la escuela, tengo un problema de déficit de atención porque cuando fui a la escuela nunca pude concentrarme y mi mamá sufría mucho por eso; los maestros te pegaban y luego mi mamá me pegaba también para que me compusiera. Ella sufría porque le hubiera gustado tener un hijo inteligente y me castigaba, me amarraba”.

Además, dijo que su madre falleció por una negligencia médica.

“Ella estaba embarazada y los doctores la anestesiaron para operarla de las anginas y murió su bebé, pero ella no sabía si estaba embarazada o no, y pues a los tres días falleció”.

Por otro lado, el cantante contó de manera chusca su primera vez.

“A los 14 años una chavala me robó completo, era mayor que yo, fue raro, estaba llenita, se me subió encima y no me podía ni mover. Pero ya después fue como a los 20 otra vez, y ahí ya hubo más jugueteo”.

Finalmente, explicó lo que significó decidir trabajar en lugar de estudiar.

“Mi papá a los 12 años nos llevó a trabajar a Estados Unidos y me dijo ¿quieres trabajar o estudiar? Y yo, en mi ignorancia, elegí trabajar. Ahora me arrepiento porque tengo tres pequeñitos y a lo mejor algún día me preguntan algo y yo no voy a saber y eso me duele mucho, entonces estoy pensando en tomar un curso”, concluyó.

