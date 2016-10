Amenazan de muerte a Niurka Marcos por culpa de Laura Zapata

La estrella de "Rica Famosa Latina" hará denuncia preventiva contra la hermana de Thalía

Después de que Niurka Marcos hablara de Laura Zapata, los seguidores en redes sociales de la hermana de Thalía se volcaron a amenazar de muerte a la cubana.

“Voy a poner una denuncia preventiva en contra de Laura Zapata, por si me pasa algo a mí o a mi familia, van sobre ella“, dijo la cubana en exclusiva a Diario Basta.

Según las indagaciones que ha hecho Marcos, estas personas que se dicen seguidoras de Zapata, tienen algún vínculo con la policía mexicana.

“Además no he sido la única, han sido varios compañeros que hemos recibido amenazas. El mismo (periodista) Gustavo Adolfo Infante quien dice que quienes lo amenazaban son policías, o sea de la PGR”, agregó.

La actriz se deslindó de agresiones físicas. “Yo no entro a esos niveles de amenaza, porque mi imagen y mi vida también corren riesgos; yo no soy así y creo que cada artista educa de algún modo a sus seguidores”.

Niurka aseguró que Zapata es quien debe poner un alto a sus seguidores, que se comportan de esa manera.

“No es posible que lo permita. Si alguien de mis seguidores en redes sociales me dice que va a atacar a alguien por meterse conmigo, yo le digo: No, espérate, eso no es así. Yo no llego a esos límites y ella es la que debe poner un alto”.

En los próximos días, Marcos acudirá a las autoridades correspondientes a hacer su denuncia preventiva.