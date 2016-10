Luchar contra todo peso 

La modelo plus size Rosie Mercado quiere ser ejemplo de lucha y de que todo es posible

Como un camino de “mucho esfuerzo, persistencia y lágrimas”, así describe Rosie Mercado su carrera en el mundo del fashion y el entretenimiento, antes de poder saborear las mieles del éxito como modelo plus size.

“Mi trayectoria se ha basado en los ‘no’ que me han dicho, en las veces que me dijeron que no tenía el potencial, que no lo podía hacer”, cuenta la hija de mexicanos nacida en LA. “Y cada fracaso me dio la fuerza de no perder mis sueños y de no perderme yo”.

Mercado, de 36 años, tiene sin duda una historia que contar. La madre de tres, quien hoy modela para diferentes marcas, graba comerciales y hace apariciones en televisión, llegó a pesar más de 400 libras.

Dos matrimonios fallidos, los problemas de salud de uno de sus hijos y una depresión en la que se vio sumida, hicieron que su peso corporal se saliera de control. Sin embargo, esas muchas libras de más terminaron de cierta forma convirtiéndose en la base de su carrera.

“Tenía entre 29 y 30 años y trabajaba como maquillista. Entonces decidí lanzar una línea de cosméticos, pero como no tenía dinero para contratar modelos para la campaña el fotógrafo me dijo ‘estás bien gordita, pero no importa. Maquíllate, que tienes una cara bien linda, y te voy a tomar fotos de tu cara'”, recuerda.

Esas fotos se hicieron virales y llegaron a las manos de diferentes agentes de modelos, quienes no duraron en contactarla, sin saber que se llevarían una sorpresa.

“No me habían visto de cuerpo entero, no sabían que pesaba 410 libras. Me decían que esa cara no podía pertenecer a ese cuerpo”, cuenta sobre sus inicios. “Y me dio tanto coraje que me hicieron una invitación para Miss Plus America, que es un certamen de belleza para gorditas, y me aventé, a pesar de no saber nada de pasarelas, ni de concursos”.

Un golpe de suerte

Mientras participaba en el concurso, y ya con varios premios ganados, tuvo la suerte de cruzarse con los productores de un programa del canal National Geographic, quienes se interesaron en su historia y le propusieron que apareciera en dicho programa.

“Eso me abrió las puertas para entrar en el modelaje, aún pesando 410 libras”, asegura. “Había encontrado una parte de mi que no conocía, que me encantaba”.

Luego comenzaron a llegar ofertas de trabajo. Participó en el reality show de Nuvo Tv “Curvy Girls”, de la productora de Jennifer López; y luego Igigi.com le ofreció su primer contrato, y salió en un video hablando de la discriminación que había sufrido por ser gorda.

Una lucha constante

Poco tiempo después, y muy a pesar de estar usando sus libras de más para trabajar en la industria del modelaje, Rosie Mercado se decidió a perderlas.

“Las primeras 100 libras las bajé solas, con dieta y ejercicios, algo que fue muy duro. He probado todas las dietas que te puedas imaginar, pero al final el método es sencillo: come saludablemente, has ejercicio, toma agua en lugar de bebidas azucaradas, baja los carbohidratos, y vas a bajar de peso. Es un estilo de vida, no una dieta”, asegura.

Pero las libras comenzaron a regresar, y con el miedo de una vez más”no caber en sillas, no poder volar en avión”, recurrió a la banda gástrica, que la ayudó a perder las siguientes 140 libras. Hoy en día se mantiene en unas 170.

“Para lograrlo bailo y corro, hago zumba y clases de baile. Como carbohidratos saludables, como la avena, no pan ni quesos, muchos vegetales y proteínas, un vaso de vino cada tres días, mucha agua. Llevo una vida saludable”.

Son muchas las cosas que me han salido, pero para mí lo mejor es inspirar a las mujeres que siguen mi trabajo”, dice.

En su mejor momento

En la actualidad Rosie es modelo de la agencia con base en Manhattan True Model Management (www.truemodel.net), fundada por Dale Noelle, que trata de representar a todas las tallas y categorías dentro del modelaje, bajo el lema TRUE Fits the Best.

Con motivo del Mes de la Hispanidad, acaba de grabar un video para la marca Slink Jeans, una línea de pantalones que se venden en Macy’s, Nordtroms y Saks Fith Avenue, donde aparece “bailando y celebrando nuestras curvas latinas”.

Fue nombrada además 2016 Best International Plus Size Model durante el Pulp Fashion Week , en París. Es Face of Ibai World , y cuenta con 2.5 millones de seguidores en las redes sociales.

“Son muchas las cosas que me han salido, pero para mí lo mejor es inspirar a las mujeres que siguen mi trabajo y poderles dar esa motivación, decirles que si se puede”, cuenta. “Ha sido un camino largo y duro, pero puedo decir que lo estoy logrando”.