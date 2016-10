VIDEO: Clinton y Trump se despiden de la mano pese a ataques personales

El saludo lo anticipó todo en el segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. El choque de manos diplomático en este tipo de eventos estuvo ausente y dio rienda suelta a una serie de ataques personales.

Ninguno de los candidatos se guardó nada mientras discutían sobre impuestos, machismo, discriminación y seguridad nacional.

Clinton and Trump didn't shake hands at the beginning of this debate, so yes, things have been tense from the start https://t.co/YIjXDUiwzF pic.twitter.com/krzA7rjAtE

— Los Angeles Times (@latimes) October 10, 2016