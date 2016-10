Trump contraataca: Llega al debate con supuestas víctimas de Bill Clinton

El magnate transmitió por Facebook una rueda de prensa con mujeres que acusan a Bill Clinton de violación

El candidato republicano Donald Trump salió al paso al escándalo sobre sus abusos contra mujeres al sostener un evento con supuestas víctimas de Bill Clinton a pocas horas del segundo debate presidencial con Hillary Clinton.

El movimiento, algo esperado por el público, fue transmitido en vivo por Facebook. Trump apareció junto a Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey y Kathy Shelton, mujeres que en el pasado denunciaron al expresidente por violación y acoso.

RT RT RT!!! 💥 BREAKING 💥 #DonaldTrump holds a conference with #BillClinton's rape and sexual assault victims pic.twitter.com/PzSY7lem8Z — Vicky ☆F❤R☆ Trump (@VickyBrush) October 10, 2016

“Las acciones hablan más que las palabras”, dijo Broaddrick. “Trump pudo decir cosas feas, per Bill Clinton me violó y Hillary me amenazó”.

Trump dijo que las mujeres eran valientes, y que era “un honor ayudarlas”.

“I may be Hillary Clinton’s 1st female victim. She ruined my life; defended my rapist & blamed me.” ~ Kathy Shelton #debate pic.twitter.com/0Z75u0P3M4 — Tennessee GOP (@TEN_GOP) October 10, 2016

El candidato está en el ojo del huracán después que se revelara un video en el que se expresa vulgarmente sobre sus tácticas con las mujeres y sus “privilegios” sexuales por su estatus de celebridad. Varios políticos republicanos le han retirado su apoyo y otros pidieron que se retire de la contienda.