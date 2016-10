Yuri vuelve a la carga contra Lucía Mendez en un concierto íntimo

La cantante no duda en atacar a sus rivales, incluso con las que tiene juicios pendientes

La cantante Yuri aprovechó la presentación de su nuevo trabajo musical “Primera Fila” para echar leña al fuego sobre el famoso pleito que aún sostiene con Lucía Méndez, y criticarla por, en su opinión, ser mucho mayor y haberse hecho varias cirugías.

“Les tengo una sorpresota, va a venir Lucía Méndez a cantar conmigo”, soltando una carcajada a los presentes, mientras presenciaban cómo Yuri interpretaba sus éxitos en un formato íntimo y presentando nuevos temas, entre ellos, Perdón, el cual tuvo que repetir varias ocasiones, ya que le pudieron los nervios.

En el evento al que asistieron otros rostros famosos como Lorena Herrera, Yoshio, Lidia Ávila y Maribel Guardia, le recomendaron a Yuri echarse un tequilita para calmarse, pero de inmediato le dio réplica.

“No, eso no, porque al rato me van gritar, bravo, Lucerito, bravo Thalía”, dijo.

La jarocha incluyó en el repertorio algunos duetos, entre ellos, con Carlos Vives, con quien hizo un homenaje a Juan Gabriel.

También tiene temas con Carlos Rivera, Mijares, Matisse y Pandora, con quien se aventó un chiste, aludiendo a su ex marido.

“Hemos compartido muchas cosas, inclusive el marido (refiriéndose a Fernando Iriarte)”, dijo soltando carcajadas.