Fotos: Madre e hija compiten por el título de Miss Bumbum

Bruna y su hija de 19 años, Fernanda, se baten en un duelo por el mejor trasero de Brasil

Para Bruna Ferraz y Eduarda Morais la competición Miss Bumbum, que busca cada año el “mejor trasero de Brasil”, se ha convertido en un asunto de familia.

En la presentación de las candidatas al certamen, esta madre e hija de 35 y 19 años respectivamente, compartieron detalles como por ejemplo, el hecho de que algún hombre ha intentado seducirlas a la dos sin saber que eran madre e hija, según reporta la agencia Grosby.

“Él lo había intentado ya con las dos, pero no supimos que se trataba del mismo hombre hasta después cuando las dos lo comentamos”, cuentan.

Eduarda, sin embargo, no le encuentra tanta gracia al asunto. “Mis amigos siempre me dicen lo “buena” que está mi madre. A mí me parece un poco raro, pero lo entiendo”, dice.

Esta será la sexta edición de un certamen en el que las candidatas presentan medidas muy similares. Los traseros de Eduarda y Bruna, por ejemplo, solo tienen una pulgada de diferencia, 43 en el caso de la madre y 42 en el de su hija.

Son un total de 27 mujeres las que participan en este concurso y este año, además de contar con esta singular familia, también es la primera vez que la organización permite presentarse a mujeres mayores de 50 años.

La nueva ganadora se dará a conocer el próximo 9 de noviembre y las 15 primeras finalistas serán elegidas a través de Internet.