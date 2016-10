Descarrila tren en NY, reportan entre 50 y 100 heridos

Un tren de pasajeros descarriló la noche de este sábado en Nueva York, dejando un saldo preliminar de entre 50 y 100 heridos, aunque ninguno de gravedad.

De acuerdo con reportes de un portavoz del Servicio Ferroviario de Long Island, el tren, en el que viajaban alrededor de 600 personas, se descarriló media milla antes de llegar a la estación de New Hyde Park, en el condado de Nassau, provocando que el servicio ferroviario se suspendiera en ambas direcciones.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, destacó a través de su cuenta oficial de Twitter que las autoridades ya trabajan para esclarecer las causas del descarrilamiento del ferrocarril.

