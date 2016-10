Zidane descubre el gran problema del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo

El técnico merengue explica las razones de los últimos malos resultados

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, opinó que un futbolista no puede estar al mismo nivel jugando más de 60 partidos por temporada y consideró que los últimos malos resultados del equipo tienen motivos “psicológicos“.

“En mi opinión, es imposible que un jugador haga más de 60 partidos por temporada a un mismo nivel”, manifestó Zidane, en alusión a las rotaciones en el Real Madrid y a la situación de Cristiano Ronaldo, que fue sustituido hace dos semanas en un partido liguero ante Las Palmas.

Para Zidane, que concedió una entrevista difundida hoy por la radio francesa RMC y dirigida por el exinternacional galo Christophe Dugarry, antiguamente si un futbolista jugaba 60 partidos, lo hacía repartidos en dos cursos.

Por este motivo, las rotaciones de jugadores son esenciales, de acuerdo con el técnico madridista, incluso para mantener la motivación en todos los futbolistas del plantel.

“No voy a decir que voy a cambiar por cambiar todo el tiempo, pero hay que poner a los jugadores a jugar de vez en cuando, si no, se pueden desenganchar del grupo”, agregó.

En la larga entrevista, Zidane analizó la plantilla de la que dispone, especialmente a sus compatriotas Karim Benzema y Raphäel Varane, y reconoció que el único futbolista que no tiene un suplente natural es el medio centro brasileño Casemiro.

Según el entrenador del Real Madrid, Benzema “tiene la ambición de ser mejor cada día” y lamentó los problemas físicos que registró en el último encuentro liguero ante el Eibar (1-1).

Acerca de Varane, juzgó que le falta “hablar más en el campo” como un jefe y decir “aquí estoy yo”, aunque señaló que está “en vías” de mejorar ese aspecto.

Asimismo, comentó los fichajes de Álvaro Morata y de Marco Asensio.

Según Zidane, “Morata es un jugador que nos aporta mucho, ideal para suplir a Benzema”, mientras que Asensio, al que ve como suplente de Ronaldo, se trata de “un joven talentoso, con buena técnica, que dispara bien”, pero que “a veces tendrá difícil ser titular”.

También se refirió a un exjugador suyo, Jesé Rodríguez, traspasado al PSG francés este verano.

“Es un gran jugador con mucho talento, solo le dejamos partir porque necesitaba minutos. Desgraciadamente para él, no los está teniendo de momento”, dijo Zidane, quien realzó que Jesé necesita “mucha confianza” para poder rendir.

De los cuatro empates consecutivos del Real Madrid, el francés juzgó que le preocupó los tres cosechados en Liga, pues el de ‘Champions’, ante el Borussia Dortmund, sucedió en un contexto diferente.

“No es algo catastrófico, pero no es algo anodino. Es algo que no me gusta y no creo que sea físico (…) Es psicológico, y estamos buscando y vamos a encontrar la solución”, afirmó.

El entrenador merengue aclaró que esta racha de resultados no su “momento más difícil” como técnico, puesto al que ascendió en enero del 2015 en sustitución de Rafa Benítez.

“No es el momento más difícil, creo que perder contra el Atlético (en Liga en febrero de 2015) fue más difícil. Forma parte de la profesión, sé donde estoy, conozco muy bien la casa y lo importante es encontrar la solución”, reforzó.

En todo caso, el técnico apuntó que el grupo que dirige es “excepcional, ganemos o perdamos”.

“En Madrid, trabajamos para ganar todo, aunque es verdad que el campeonato (la Liga) es muy importante”, reforzó.

Personalmente, Zidane se reconoció como una persona “más serena”, porque ha venido aprendiendo “cada día” de una profesión de entrenador que “ama” y explicó que se ve como un técnico muy dialogante.

Aseveró haber aprendido de todos los entrenadores que tuvo y con los que trabajó de cerca, desde Carlo Ancelotti, hasta José Mourinho.

“De Carlo aprendí su calma, su forma de estar“, refrendó el entrenador galo, quien dijo comenzar su jornada en Valdebebas a las 8.30 horas, dos horas y media antes de iniciar los entrenamientos.

“Filmamos los entrenamientos, ésa es la parte que más me encanta de mi profesión, cómo hacer progresar a los jugadores, aunque sea difícil. Por ejemplo, a un jugador como Marcelo no le puedo mejorar técnicamente (…) pero tácticamente el grupo tiene cosas a mejorar”,

Cuestionado sobre si dirigiría a la selección francesa, Zidane aseveró que está en buenas manos (Didier Deschamps) y que no piensa “nada” en ella, pues estando en el Real Madrid ya está “en el top del top”.