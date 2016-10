Video: Trump es captado diciendo vulgaridades contra mujeres

A sólo dos días de que se celebre el segundo debate entre los candidatos, surge este audio repleto de obscenidades detalladas por Trump

A sólo dos días de que se celebre el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump está involucrado en un nuevo escándalo. El diario The Washington Post difunde esta tarde una conversación del 2005 en la que el magnate se expresa de una manera extremadamente lasciva acerca de una mujer casada.

Un video obtenido por el diario estadounidense incluye una conversación que sostuvieron al interior de un autobús el productor de radio y televisión Billy Bush y Trump, quien se jactó en términos vulgares de sus relaciones con las mujeres y un intento fallido de seducción con una mujer, cuyo nombre completo no es revelado.

“Me moví tras ella y fallé. Lo admito. Intenté cogérmela. Estaba casada. Y me moví duro tras ella. De hecho, la llevé a comprar muebles. Ella quería obtener algunos muebles. Le dije: ‘Te voy a mostrar dónde tienen algunos muebles agradables’. Me moví tras ella como un perro, pero no me la pude conseguir. Y estaba casada. Entonces, de repente, que la veo: ahora tiene tetas falsas y todo a lo grande. Ha cambiado totalmente su look”.

La grabación muestra a Trump y a Bush descender del autobús al llegar a una locación de la NBC. Ahí los esperaba la actriz Arianne Zucker, a quien el magnate abrasó y besó para después explicarle que “estoy atraído automáticamente a la hermosura”.

“Y cuando eres una estrella le permiten hacer eso”, dice Trump. “Tu puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlos por el coño. Tu puedes hacer cualquier cosa.”

“Este era broma de vestidor, una conversación privada que tuvo lugar hace muchos años. Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores a mí en el campo de golf. Ni siquiera cerca”, dijo Trump en un comunicado. “Me disculpo si alguien se sintió ofendido”.

Esto podría representar otra caída en las preferencias para el neoyorquino. El promedio de las encuestas de los últimos días arroja que la candidata demócrata mantiene una ventaja de casi 4 puntos sobre el republicano.

Según RealClearPolitics, que elabora una media de las encuestas hechas por varios medios y empresas de Estados Unidos, señalan que la ex primera dama tiene el 43.9 por ciento y contra el 40.1 por ciento del magnate convertido en político, una diferencia de 3.8 puntos.

El estudio incluyen 11 sondeos, que incluye los de Ipsos y Reuters, Los Angeles Times, CBS News, CNN, NBC News, Fox News, entre otras. Hechas entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

La encuesta del diario Los Angeles Times, es la única que en todo ese periodo, ha tenido al candidato Republicado como puntero.

En este contexto, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó hoy que el Gobierno de Estados Unidos está permitiendo quedarse en el país a inmigrantes ilegales para que puedan votar en las elecciones del próximo 8 de noviembre.

Sin ofrecer pruebas, Trump hizo ese comentario durante una reunión en Nueva York con miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a ese cuerpo policial.

En ese encuentro, el vicepresidente del sindicato, Art Del Cueto, señaló que los agentes han recibido instrucciones para no deportar a inmigrantes ilegales con historiales delictivos, a fin de que se regularice su “estatus de inmigración”.

“¿Por qué?”, preguntó el magnate, mientras un grupo de periodistas seguía la conversación.

“Para que puedan seguir adelante y votar en las elecciones”, respondió Del Cueto.

“Gran declaración”, comentó el multimillonario, dirigiéndose a los periodistas.

“No lo van a escribir. Es muy grande. Pero están permitiendo a gente entrar en masa para que puedan ir a votar”, señaló Trump, pese a que el proceso de solicitud de ciudadanía, que da derecho a votar en elecciones federales, puede llevar años en EEUU.

A ese respecto, Del Cueto aseguró que el Gobierno quiere “darse prisa y acelerarlos (esos casos), de manera que puedan ir adelante y votar en las elecciones”.

“Escuchas una cosa así y es un escándalo. Bien, será muy diferente si salgo elegido”, agregó el magnate, quien ya en el pasado sembró dudas sobre la limpieza de las elecciones con el argumento de que podrían estar “amañadas”.

Trump ha defendido durante la campaña un duro discurso contra la inmigración ilegal y ha prometido construir un muro en la frontera con México para frenar ese fenómeno si llega a la Casa Blanca, una medida muy criticada por su rival demócrata, Hillary Clinton.