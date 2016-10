¿Puedes conseguir un EpiPen más barato?

Podrías ahorrarte casi $400 por cada paquete de dos inyectores genéricos Adrenaclick y aun así protegerte contra ataques alérgicos mortales

EpiPen es el producto líder para tratar reacciones alérgicas tan intensas que hacen que algunas personas no puedan respirar, lo que se conoce como anafilaxis. Para hacer eso, EpiPen utiliza epinefrina, la cual se administra a través de una tecnología única y patentada que te facilita inyectártela durante una emergencia.

Es tan fácil que incluso los niños pueden hacerlo. Pero, a pesar de que la producción de una dosis de ese medicamento con décadas de antigüedad cuesta tan solo centavos, el dispositivo autoinyectable es costoso. GoodRx muestra que el costo de un paquete con dos inyectores de EpiPen JR comienza en aproximadamente $600.

Cuando los niños que dependen de ese medicamento que salva vidas regresan a la escuela, es posible que algunos padres tengan que comprar varios inyectores para sus hijos, así como para los maestros y la enfermería de la escuela, y esos gastos pueden acumularse rápidamente.

Ese es el caso de Tracy Bush, de Pfafftown, North Carolina, cuyo hijo de 14 años de edad depende del EpiPen para sus alergias a las nueces, los huevos y otros alimentos. Bush ha visto el incremento en el precio de EpiPen durante los últimos 9 años, el cual ha ido de $146 por un paquete de dos inyectores a más de $600. El costo total de la receta médica más reciente de Bush por 3 paquetes de 2 inyectores cada uno de EpiPen fue de $1,819.08.

Para fortuna de Bush, su seguro médico junto con el cupón de copago que obtiene a través del fabricante del medicamento, Mylan, cubren una gran parte de los costos. Aun así, Bush dijo que el presupuesto familiar se ve muy afectado por los costos del medicamento de su hijo, particularmente cerca del inicio del año escolar.

“Los niños que dependen de EpiPen necesitan tener uno con ellos, uno en la enfermería de la escuela, otro más en casa y, con frecuencia, otro con sus maestros”, indicó Bush. Al inicio del año escolar, tenemos que tomar en cuenta los costos del EpiPen de nuestro hijo junto con otros gastos escolares, incluyendo los útiles y la ropa, lo que hace que nuestro presupuesto sea más apretado”.

Considera usar el producto genérico Adrenaclick

Pero EpiPen no es el único inyector de epinefrina en el mercado; el genérico autorizado de Adrenaclick (autoinyector de epinefrina) es una opción más barata. Lo encontramos en Walmart y Sam’s Club a $142 utilizando un cupón de GoodRx. Según Barbara Young, Pharm.D., de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud (American Society of Health-System Pharmacists), a pesar de que el genérico Adrenaclick no tiene la misma tecnología y se usa de manera distinta que EpiPen, ambos autoinyectores están disponibles en las mismas dosis y contienen el mismo medicamento, epinefrina.

“La inquietud más importante sobre el uso de diferentes productos que contienen epinefrina es que los pacientes tal vez no sepan las diferencias sobre cómo utilizar el inyector”, dice Young. Cada inyector tiene un conjunto diferente de instrucciones, lo que puede causar que las personas lo usen de manera incorrecta. Eso podría retrasar el tratamiento o incluso causar problemas durante una emergencia, dijo ella.

Para prevenir eso, Young dice que debes asegurarte de que sabrás cómo usarlo adecuadamente antes de salir de la farmacia. Considera programar una sesión de capacitación. De acuerdo con un estudio de 2012 realizado por el Colegio Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma, and Immunology), esto se debe a que las personas que tienen antecedentes de anafilaxis a quienes se les ha recetado epinefrina olvidan cómo usar el inyector después de 3 meses y necesitan entrenamiento de refuerzo constante.

Aumentan los costos de EpiPen

La familia Bush no está sola en las alzas en los precios que enfrentan con EpiPen. “En los últimos años se ha visto un incremento astronómico en el costo de la epinefrina autoinyectable”, dijo el doctor Andrew Murphy, M.D. alergólogo certificado por la Junta del Centro de Asma, Alergia y Sinusitis (Asthma, Allergy and Sinus Center) en West Chester, Pennsylvania, “Este es un problema legítimo”.

Desde que Mylan compró EpiPen en el 2007, el precio del medicamento se ha disparado a más del 400%, según DRX, una firma con sede en Los Angeles que compara datos sobre la atención médica. Desde entonces, la compañía ha invertido miles de millones en una campaña de mercadeo para convertir a EpiPen en un nombre muy popular.

Julie Knell, vocera de Mylan, nos dijo que la compañía atribuye el aumento en el precio a los cambios en el “entorno de los seguros” de atención médica, ya que más y más personas se inscriben en planes de salud con deducibles altos. “Este cambio en la industria no es un reto fácil de enfrentar, pero reconocemos la necesidad y estamos comprometidos a trabajar con los clientes y los encargados de los pagos para encontrar una solución que resuelva las necesidades de los pacientes y las familias a quienes servimos”, dijo Knell.

De acuerdo con un estudio de 2014 publicado en la revista Annals of Allergy, Asthma, and Immunology, los precios altos son una de las razones más comunes por la cual las personas dejan de usar el medicamento que salva vidas.

Actualmente, Mylan ofrece un cupón que reduce hasta $100 del copago para los pacientes asegurados que tengan una receta médica (hasta un máximo de 3 paquetes de dos inyectores por receta médica). Los pacientes que no estén asegurados pueden presentar una solicitud para obtener los inyectores EpiPen gratis a través del programa de ayuda al paciente de Mylan.

El método de jeringa “hazlo tú mismo”

Para recortar los costos aún más, algunos han decidido utilizar jeringas manuales y comprar ampolletas de epinefrina para llenarlas. El medicamento cuesta unos cuantos dólares por ampolleta. Pero los expertos advierten que el cambio hacia el método de “hazlo tú mismo” es más complicado y puede resultar en que se administre demasiada o muy poca epinefrina. Es más, necesitarás que un médico o farmacéutico te capacite sobre cómo inyectarte el medicamento con rapidez y exactitud antes de intentar hacerlo durante una emergencia.

Y debido a que hay diferentes concentraciones en el mercado, es crucial obtener la dosis adecuada, especialmente en el caso de los niños. Trabaja en colaboración con tu farmacéutico para establecer la cantidad correcta del medicamento. Una cosa más, tendrás que reemplazar la jeringa y la epinefrina después de algunos meses porque los estudios demuestran que el medicamento pierde su potencia después de tan solo 3 meses. (Se recomienda que reemplaces los EpiPen y los inyectores genéricos Adrenaclick cada 12 a 18 meses).

Murphy, el especialista en alergias, dijo, “A pesar de que el cambio hacia el uso de una aguja y una jeringa no es lo ideal, tal vez sea la única opción que tienen algunos pacientes”.

– Ginger Skinner