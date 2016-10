Preparan protesta para exigir a Obama la liberación de Oscar López Rivera

WASHINGTON.- El preso político puertorriqueño, Oscar López Rivera, no está entre los 102 reos a los que el presidente Barack Obama conmutó su sentencia esta semana, pero líderes de la diáspora puertorriqueña encabezarán una protesta frente a la Casa Blanca el próximo domingo para exigir su puesta en libertad.

López Rivera, un condecorado veterano de guerra, lleva 35 de sus 73 años de edad en prisión, de los cuales cumplió doce en confinamiento en solitario. Fue arrestado en 1981 bajo cargos de conspiración sediciosa, en conexión con atentados en EEUU entre 1974 y 1980, atribuidos a las independentistas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Aunque no hubo pruebas que vinculasen a López Rivera con los atentados de las FALN, éste fue sentenciado inicialmente a 55 años de cárcel, a los que se añadieron 15 años por su presunto intento de escape.

Su próxima audiencia para su posible puesta en libertad será hasta al menos el 2023. La Administración Obama sigue sin pronunciarse sobre la solicitud de clemencia presentada en septiembre de 2011.

En entrevista telefónica con este diario, la abogada de López Rivera, Jan Susler, dijo hoy que su cliente “está muy al tanto de los continuos esfuerzos por lograr su liberación, y agradece profundamente cada gesto de apoyo y solidaridad”.

“Desde luego, él desearía que esos esfuerzos no fuesen necesarios, para que la gente usara en vez sus energías en los asuntos urgentes que afronta Puerto Rico hoy en día”, afirmó Susler.

Preguntada sobre el estado anímico de López Rivera, su abogada dijo que éste sigue “fuerte, enérgico, lleno de vida, y listo para lo que suceda”.

Susler señaló que, a su juicio, “no ha habido ningún preso común o político que haya acumulado la cantidad y profundidad de apoyo que Oscar, de todo sector de la sociedad en Puerto Rico, EEUU, y la comunidad internacional”.

Argumentando un complejo proceso burocrático, la Oficina de Prisiones (BOP, en inglés) aún no ha aprobado una solicitud de este diario, presentada el mes pasado, para una entrevista telefónica con López Rivera.

El jueves, Obama conmutó la sentencia de 102 individuos convictos por infracciones de droga menores, porque “han demostrado que merecen una segunda oportunidad de ser libres”, con lo que suman 774 sentencias las que ha conmutado o perdonado desde 2009, más que los once presidentes previos combinados.

Tan sólo este año, Obama ha autorizado 590 conmutaciones, y activistas de la comunidad boricua consideran que el mandatario, con solo su firma, puede ordenar la puesta en libertad de López Rivera.

En 1999, el entonces presidente Bill Clinton indultó a la mayoría de los que fueron condenados junto con López Rivera, quienes ahora han tienen vidas productivas en sus comunidades, según Susler.

Grupos como “Vamos4PR” han pagado anuncios en diarios como The Washington Post y El Diario/La Prensa, en Nueva York, sobre la marcha multitudinaria, organizada por La Coalición por la Liberación de Oscar López Rivera, para el próximo domingo en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, como parte de una campaña de presión a favor de López Rivera.

There was also an ad Tues in @eldiariony. We'll be in DC on Sunday for #FreeOscarLopezNow https://t.co/QWb5ftaVvY

— Vamos4PR (@Vamos4PR) October 6, 2016