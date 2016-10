¿Paty Cantú copió video de ‘Fuiste Mía’ de Gerardo Ortiz?

Hay bastante similitudes entre ambos videos musicales

El día de ayer, la cantante Paty Cantú estrenó el videoclip de su más reciente sencillo titulado “Rompo contigo”, en donde ya se encontró una similitud con el polémico video de Gerardo Ortiz “Fuiste mía”.

En dicho video se presenta un caso de relación tóxica entre Paty y el hombre que es su pareja en el video, mientras que en otras partes del mundo, se presentan dos casos diferentes, que al final, se solucionan, pero esto no fue lo que ocasionó polémica, sino que, en la escena final del video, Paty descubre a su novio con otra mujer, les derrama gasolina y toma un encendedor que al final no enciende, diferenciándose así, de la escena del video de Gerardo Ortiz que causó polémica por haber simulado la cremación de una mujer encerrada en la cajuela de un auto.

Por otra parte, los comentarios en el video aseguran que es una copia del video de Eminem y Rihanna “Love the way you lie”.

