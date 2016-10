¿Lucero con planes de boda con Michel Kuri?

Así contestó la cantante cuando le preguntaron si se quería casar

Lucero y Michel Kuri mantienen una relación muy estable desde el 2012 por lo que los fans, los medios se han cuestionado bastante ante esta incógnita.

En una conferencia de prensa la cantante aseguró que, aunque está enamorada del empresario, no quiere volver a casarse.

Lucero se encontraba de tan buen humor que bromeó con la prensa “La verdad, la verdad, yo les quiero decir que ya nos casamos, ya nos divorciamos y ya ni modo”.

Ante la insistencia de la prensa por que confesara si tiene planes de boda, Lucero contestó lo siguiente: “Pero, ¿por qué quieren que me case? No, no. Yo no me quiero casar. Yo soy feliz como estoy, soy feliz en la vida, estoy enamorada, estoy encantada, pero no me quiero casar. Yo ya me casé, no, muchas gracias” aseguró.