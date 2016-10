Jaime Camil lucha contra estereotipos latinos en Hollywood

Al recibir un reconocimiento de Chirla, el actor mexicano habla de cómo Jane The Virgin presenta a los latinos como seres humanos y con mucho respeto

Para el actor mexicano Jaime Camil representa mucho trabajar en una empresa que quiere poner diversidad en sus programas y no retrata a los latinos como una caricatura o hacer burla de ellos o los denigra.

“Es increíble la labor que hace Chirla por proteger a los inmigrantes y coincide con que Janet the Virgin tiene el valor de presentar a nuestra minoría con respeto y dignidad”, dijo Camil en entrevista para La Opinión antes de recibir un reconocimiento de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) de manos de su directora Angélica Salas durante la ceremonia para celebrar los 30 años de servicio de esta organización comunitaria.

Camil quien interpreta al personaje de Rogelio de la Vega en la popular serie de televisión Janet the Virgin, dijo que él ha estado en la lucha porque la personificación de los latinos en Hollywood y Estados Unidos sea digna y no se caiga en estereotipos como que “siempre tienes que decir taco en los parlamentos, o porque eres mexicano siempre tienen que colgar piñatas del techo de tu casa”.

El actor quien desde hace tres años se estableció en Los Ángeles tras ocho años de ir y venir a México, dijo que la diversificación en Hollywood avanza a paso lento. “Pero lo que más me gusta de la serie y el gran éxito que ha tenido, se debe, a que aún cuando personifica a latinos, la familia de Janet podría ser de Turquía o Vietnam. Es una historia linda y brillante, escrita para seres humanos no para un grupo étnico en particular”, observó.

Lo que es más, dijo entusiasmado, que Jane the Virgin no muestra a los latinos como jardineros, o como el que acaba de salir de la cárcel o el que tiene que gritar ‘rica fiesta’ en cada parlamento. “Es un avance”, enfatizó.

Y recordó que durante los años que hizo audiciones, lo querían poner en personajes estereotipados. “Hasta me decían, tú no eres mexicano. No pareces. Ah ‘chingao’ decía yo, pues como tiene que ser un mexicano o un latino. Puros estereotipos”.

Incluso, trajó a colación durante la entrevista que una vez le ofrecieron participar en una pelicula llamada Papi Chulo o Chasing Papi. “Me dio vergüenza cuando leí el proyecto. Qué falta de respeto, me decía a mi mismo”, exclama.

Camil considera que los actores tienen que poner su granito de arena para acabar con los estereotipos del latino en Hollywood. “Dentro de lo posible, debemos mantenernos alejados aunque entiendo que no es fácil porque también tenemos que proveer el pan a la familia. Y por eso me gusta Janet the Virgin, porque nos presenta a los latinos como lo que somos, seres humanos con roles positivos en nuestra comunidad”, subraya.