Videos: Ecuador voló en la altura de Quito y le pegó un baile a un Chile desconocido

La 'Tricolor' aplastó al campeón de la Copa América en el estadio Atahualpa por 3-0, un marcador que pudo haber sido por lo menos al doble

Ecuador se aferró a la vanguardia de la clasificación de las eliminatorias del Mundial de Rusia y hundió a Chile en puestos de retaguardia al vapulearlo hoy por 3-0 en Quito en el partido que abrió la novena jornada.

Antonio Valencia a los 18 minutos, Cristian Ramírez (m.22) y Felipe Caicedo (m.46) señalaron la goleada que abre un boquete en la campaña del entrenador Juan Antonio Pizzi y extiende a siete partidos sin conocer la victoria la mala racha de la Roja.

La formación ecuatoriana volvió a celebrar un triunfo después de cuatro jornadas y en su vuelta al estadio Atahualpa lavó la cara pues dos jornadas atrás cayó ante Brasil por 0-3.

.@EnnerValencia14 lays up namesake Antonio who strikes low and hard past Bravo to put Ecuador 1-0 in front #Conmebol https://t.co/ncZRUXtHPO — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 6 de octubre de 2016