Video: Checa el gol exquisito de Cardona tras una doble pared con Bacca

La selección colombiana venció hoy por 0-1 a Paraguay en Asunción con gol al límite del jugador del Monterrey mexicano Edwin Cardona, en partido de la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018 disputado en el estadio Defensores del Chaco.

Cardona, que ingresó en el minuto 77, anotó a los 91 con un zurdazo que bombeó por encima del portero Diego Barreto, tras gran doble pared con Carlos Bacca.

Con el triunfo, el equipo que dirige el argentino José Pekerman tiene 16 enteros, mientras que la Albirroja de Francisco Arce se queda con 12 y lleva dos derrotas consecutivas.

En la décima fecha, que se jugará este martes, Paraguay visitará a Argentina, mientras que Colombia recibirá a Uruguay.

Edwin Cardona with brilliant finish in injury time gives @FCFSeleccionCol a crucial win over @Albirroja. #Russia2018 https://t.co/1S12aIDGaT

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 7 de octubre de 2016