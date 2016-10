Nuevas revelaciones de Ricardo La Volpe sobre aquel torneo de 2006 que perdió Boca Juniors: “Me dejaron muy solito”

El DT, actualmente en América de México, habló a casi 10 años de aquel partido ante Lanús

Dentro de unos meses se cumplirán 10 años, pero aún es una herida que no cierra. Boca tenía la posibilidad de lograr el primer tricampeonato de su historia con Ricardo La Volpe como DT, quien había reemplazado a Alfio Basile, ganador de los dos campeonatos previos y quien se había marchado a la selección. Lo que parecía imposible sucedió: los xeneizes necesitaban conseguir al menos un punto en sus últimos dos partidos, pero perdieron ante Belgrano y Lanús y terminaron cayendo en la final por el título ante Estudiantes (2-1 en la cancha de Vélez).

Hoy, La Volpe es el técnico de América, de México, y en una entrevista con el programa Siempre con Boca (Radio Güemes, AM 1050) dejó nuevas revelaciones de aquel 10 de diciembre de 2006 cuando su equipo cayó 2-1 ante Lanús en la Bombonera y debió ir a una final con el Estudiantes del Cholo Simeone.

“Había un aislamiento de algunos jugadores en cuanto a la relación conmigo” R. Lavolpe en @SiempreConBoca_ — SiempreConBocaAM1050 (@SiempreConBoca_) 5 de octubre de 2016

“Vi un equipo frío hacía al resultado en aquel partido con Lanús en la Bombonera y eso me sorprendió, me dejaron muy solito”, dijo La Volpe y amplió: “Cuando pasa algo así, de perder algo insólito, es porque seguramente no le llegás a los jugadores como DT. Había un aislamiento de algunos futbolistas en cuanto a la relación conmigo. No se puede perder ese partido en la Bombonera”.

“No quería salir campeones“, dijo La Volpe, de 64 años y habló de las divisiones del grupo: “Guillermo (Barros Schelotto) no se llevaba bien con Delgado por ejemplo, siempre hubo grupos pero a mí nadie me hizo la cama, de eso estoy seguro”. El DT destacó la falta de líderes en aquel plantel, que por ejemplo contaba con Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo: “Un verdadero líder une al grupo, no lo divide”. “A mí no me pregunten más, pregúntenle a Palermo o a algún jugador de ese momento qué pasó en ese partido con Lanús”, cerró.