Memo Ochoa nominado al premio “La Liga Word Player”

Pese al mal arranque de temporada que ha tenido en este 2016 como portero del Granada, Guillermo Ochoa recibió la buena noticia de ser uno de los nueve nominados al premio “La Liga World Player”.

Este reconocimiento se le entrega a quien los aficionados consideran como el mejor jugador extranjero del fútbol español y “Paco Memo” se encuentra entre los nueve nominados a llevárselo, en una lista en la que destacan nombres como el de Luis Suárez, Keylor Navas y Diego Godín.

🏆 @yosoy8a has been nominated for the #LaLigaWorldPlayer award!

🇲🇽 Vote for Memo, our Mexican Maestro!

Here ➡️ https://t.co/FLmex8MLoR pic.twitter.com/ysXUc5q27D

— Granada C.F. (@GranadaCdeF_en) October 5, 2016