Matthew recupera fuerza, va rumbo a Florida

El huracán Matthew recobró hoy fuerza al subir sus vientos máximos a 125 millas por hora (205 km/h) a su paso por Bahamas, mientras las bandas de lluvia de los bordes exteriores se aproximan al sureste de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami

En su boletín más reciente, el NHC indicó que el poderoso huracán de categoría 3 Matthew se encuentra a 30 millas al sursuroeste de Nassau, Bahamas y a 215 millas al sureste de West Palm Beach, en la costa sureste de Florida.

El fenómeno meteorológico se desplaza hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 12 millas por hora.

Matthew se había debilitado ligeramente anoche en su avance sobre el archipiélago de las Bahamas, pero se ha fortalecido de nuevo mientras enfila hacia la costa este de Florida.

Se espera que el ciclón mantenga esta trayectoria en las próximas 24 horas y gire esta noche hacia el norte-noroeste, por lo que el “ojo de Matthew debería pasar cerca de la isla de Andros y Nueva Providencia, en el noroeste de Bahamas, durante las próximas horas”.

Según este patrón de trayectoria, el vórtice de Matthew “pasará cerca de la isla de Grand Bahamas más tarde hoy y se moverá muy cerca de la costa este de la península de Florida esta noche y durante todo el día del viernes”, señalaron los meteorólogos del NHC.

Matthew es un huracán de categoría 3 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5, y se espera su “fortalecimiento adicional hoy”, por lo que el fenómeno meteorológico podría convertirse en un “huracán de categoría 4 mientas se aproxima a la costa este de Florida”, advirtieron los científicos.

Permanece activo un aviso de huracán (paso del sistema en 36 horas) para el centro de Bahamas, incluidos Long Island, Exuma, Rum Cay, San Salvador, Cat Island y el noroeste de este archipiélago, con Abacos, la isla de Andros, Berry, Bimini, Eleuthera, Grand Bahama y Nueva Providencia.

También está en vigor un aviso de huracán desde el norte de Golden Beach, en Florida, hasta Altama Sound, en el estado de Georgia, además del Lago Okeechobee.

Hay una vigilancia de huracán (paso en 48 horas) desde el norte de Altamaha Sound hasta el sur del río Santee, en Carolina del Sur, y un aviso de tormenta en activo desde Chokoloskee hasta Golden Beach y los cayos de Florida, es decir, desde el puente de las Siete Millas hacia el este hasta la bahía de Florida.

El huracán, que ya ha pasado por Haití y Cuba, países donde se han retirado los avisos y alertas por el paso de este ciclón, está causando torrenciales aguaceros, fuertes vientos e inundaciones en las zonas donde tocó tierra, además de peligrosos deslizamientos.

El saldo preliminar del paso del huracán Matthew es de 25 muertos, 19 de los cuales se contabilizaron en Haití, según medios.

Piden a la población estar preparada para lo peor

El gobernador de Florida, Rick Scott, advirtió en rueda de que de “hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor” ante la llegada de este peligrosísimo y “potencialmente catastrófico” huracán, por lo que instó de nuevo a la población a tomar todas las medidas de seguridad posibles.

Scott alertó ayer de que un impacto directo de Matthew en Florida podría causar una destrucción masiva como no se ha visto en el estado desde el paso del huracán Andrew en 1992, y solicitó una declaración de emergencia para la región por parte del presidente, Barack Obama.

