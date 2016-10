Zelada: ‘Soy un eterno agradecido con Dios, con México, con el americanismo’

El portero más destacado de la historia de las Águilas habla de sus tiempos de gloria con el América y el presente del club

Cuando llegó desde su natal Argentina a México, Héctor Miguel Zelada era un joven de 21 años de edad que nunca se imaginó convertirse en el mejor arquero en la historia centenaria del Club América.

“Ser nominado por los aficionados como el mejor portero del América me reconforta porque quiere decir que he hecho un gran trabajo a lo largo de mi carrera“, afirma Zelada.

El portero, que con sus lances espectaculares se ganó los aplausos y la admiración de la gente, es ahora comentarista de televisión y vive cómodamente en Cancún.

Dejar Argentina a tan corta edad resultó ser la mejor jugada en la vida de Zelada.

“No sé”, responde el exarquero para después reír a carcajadas cuando se le pregunta que hubiera sido de su vida si el destino no lo hubiera llevado a México y al Club América.

En la plática, Zelada dice que Alfredo Talavera es el mejor arquero de la actualidad en México y muestra su inconformidad con el sistema de rotaciones que el técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, ha impuesto en la selección mexicana.

Zelada será invitado especial en el juego que las Águilas y los Pumas celebrarán el sábado en el StubHub de Carson, California como parte de la celebración del centenario del cuadro azulcrema.

¿Cómo vivías esos juegos contra Pumas? ¿Ha cambiado la rivalidad dado que en el América actual hay pocos canteranos que de verdad sienten lo que es portar esa camiseta?

Las comparaciones suelen ser odiosas porque se hieren susceptibilidades y entonces es difícil comparar. Nosotros vivimos una gran época de grandes partidos y grandes logros. Contra Pumas llegamos a tener una gran rivalidad que creció cuando contra ellos jugamos esa final del ’85 en el tercer partido que se jugó en Querétaro. De todas maneras, aunque pasen los años, aunque pasen las etapas de la vida, siempre serán dos rivales que donde quiera que se enfrenten crearán una expectativa importante y buenos espectáculos.

¿Qué te representa ser considerado el mejor portero en los 100 años de historia del América?

Para mí es un orgullo. Ser nominado el mejor portero del América se dice fácil, pero a mí me reconforta porque quiere decir que he hecho un gran trabajo a lo largo de mi carrera. En 100 años han pasado tantos y tantos arqueros de los cuales me merecen mucho respeto. Arqueros de gran calidad como Moisés Muñoz, Guillermo Ochoa, Adolfo Ríos, Adrián Chávez, Paco Castrejón, Pedro Soto, en fin, tantos porteros. El que la gente me haya escogido como el mejor de la historia en el América es para mí un orgullo y un honor.

¿Cómo sería tu vida si no hubieras llegado al América y al fútbol mexicano?

No sé. Si me hubiera quedado en Rosario Central, quien sabe qué hubiera pasado, pero yo creo que me pasó lo mejor. Llegar a conseguir metas, ser jugador profesional, mantenerme, lograr campeonatos con el mejor equipo de México y luego tener la suerte de ser nominado como portero de la selección de Argentina para el Mundial del ’86 y de repente encontrarme con ser campeón del mundo. Soy un eterno agradecido con Dios, con México, con el americanismo.

¿Cómo crees que ha evolucionado la posición de portero de cuando tú jugabas a la actualidad?

Ha cambiado un poquito en cuanto a que al portero se le tiene que facilitar jugar con los pies, pero después, portero que no ataja no es portero. Lo primordial es parar la pelota, claro que hoy los porteros son un poquito más completos que antes. Personalmente considero que en mi época yo jugaba muy parecido a lo que juegan ahora los porteros. El portero, antes que nada, debe saber atajar y salir por alto, lo demás es un complemento.

¿Es la portería la única posición fuerte dentro de la selección mexicana?

Es la única posición que no padece, está bastante bien cubierta. Hay grandes porteros mexicanos en la liga a pesar de la gran cantidad de extranjeros que han llegado.

¿Quién sería tu arquero titular en el Tri?

Es difícil, pero yo creo que mi portero titular sería Talavera. Para mí es un gran arquero, es muy completo. Es muy bueno atajando, saliendo por arriba y tiene un gran físico.

¿Estás de acuerdo con la rotación de arqueros que ha impuesto Juan Carlos Osorio?

Normalmente el portero necesita continuidad. Es difícil cuando te tocan pocos partidos o aparecer de repente, pero bueno, esas son las reglas. Los porteros de la selección deben adaptarse porque el entrenador ya marcó las reglas del juego y para ser un gran arquero hay que salvar cualquier obstáculo. La continuidad de un portero da la seguridad, da la confianza, da la experiencia, pero bueno, hay veces que hay rotación y hay que entenderla. A mí no me gusta la rotación pero yo no soy el técnico de la selección, yo escogería uno, pero es muy respetable lo de Osorio.

¿Te parece que el América ha tenido un torneo de centenario gris y turbulento?

Poquito irregular, no ha logrado el América tener la continuidad de un equipo sólido y parejo. Yo creo que tiene todas las armas y un gran plantel, pero sí ha tenido muchos altibajos.

Los jugadores del América, de muy buena calidad muchos de ellos, ¿tienen espíritu de campeón?

Claro que sí. Siempre el América es un equipo protagonista y siempre va a pelear los títulos. Yo no tengo ninguna duda que este torneo peleará por el título a pesar de sus altibajos. Ricardo La Volpe es un técnico con mucha capacidad, con mucha personalidad, con mucho conocimiento, así que yo creo Ricardo le puede dar ese toque que quizá faltaba.

