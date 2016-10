La alta actividad sexual de sus jugadores está afectando a esta liga de fútbol

Un entrenador afirma que el exceso de sexo está arruinando el campeonato de su país

Malik Jabir, entrenador del Asante Kotoko de la Premier League de Ghana, afirma que el exceso de sexo entre los jugadores de esa liga está mermando su capacidad física y por lo tanto afectando en lo deportivo.

“Muchos no aguantan los 90 minutos corriendo, se cansan antes de tiempo. ¿Saben por qué? No duermen lo suficiente y no se entrenan como es debido porque se involucran demasiado con el sexo”, dijo Jabir, quien fue seleccionado nacional de Ghana, en declaraciones que recoge el diario británico The Mirror.

Según el DT del Asante Kotoko, los jugadores pasan demasiado tiempo envueltos en la actividad sexual e incluso mantienen relaciones antes de los partidos, lo que ha sido un obstáculo para desarrollar el potencial completo de la liga de su país.

“Hay tiempo para el sexo y tiempo para el fútbol, pero si mezclas los dos, nunca se llega a la cima”, explicó.

Mucho se ha hablado sobre el tema que incluso divide opiniones.

Recordando al ex DT y ahora coordinador de selecciones nacionales en Argentina, Carlos Bilardo, el argentino tenía una peculiar manera de abordar el tema, ya que decía que “El hombre siempre va abajo, el trabajo lo tiene que hacer la mujer”.

Y es que para el entrenador que guió a Argentina a ganar la Copa del Mundo en México 1986, cualquier esfuerzo físico debe evitarse en lo posible por parte de los jugadores, a los cuales les pedía hasta medirse en sus festejos en los goles y no correr demasiado.

Otras figuras del fútbol creen que el sexo no afecta el rendimiento dentro del campo y que incluso ayuda a mantener a los jugadores más relajados y concentrados durante un partido.