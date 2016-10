Higuaín rompió el silencio: lo que piensa de los goles errados y por qué volvió a la selección de Argentina

El Pipita será titular este miércoles ante Perú por las eliminatorias; su último partido fue la final de la Copa América ante Chile

Hace tiempo se esperaba escucharlo. Había hablando en este tiempo, pero prácticamente sin decir nada de la selección . Desde la noche del 26 de junio en New Jersey, cuando la selección argentina perdió la final de la Copa América por penales ante Chile, Gonzalo Higuaín no volvió a referirse al conjunto nacional. Señalado, criticado por el mano a mano que perdió, Pipita se refugió en Juventus, su nuevo club, y recién ahora creyó que era el momento de volver a vestir la camiseta celeste y blanca.

El delantero será titular mañana ante Perú por las eliminatorias (a las 23.15, hora de la Argentina), pero antes dejó sus sensaciones sobre todo lo que vivió en los últimos tres meses. Aquí, sus principales frases en entrevistas con TyC Sports y ESPN.

Las críticas

Higuaín fue el gran señalado por el mano a mano que perdió ante Claudio Bravo en la final ante Chile y más después de los goles perdidos en las finales de la Copa América 2015 y el Mundial 2014. “No acudí a ayuda profesional, pero claramente la pasé mal y lloré”, se descargó Pipita y siguió: “Somos personas y sufrimos. Más lo sufren nuestras familias. Ver mal a mi mamá me mata. Vos decís ´para qué´. No lo merece por todo lo que hizo y luchó por mí”.

Por qué volvió a la selección

Higuaín no estuvo en la primera convocatoria de Edgardo Bauza para los partidos ante Uruguay y Venezuela por las eliminatorias. “¿Si pensé en dejar? Fueron momentos difíciles. Se pasan cosas por la cabeza, pero obviamente quedan en privado. Se habla con los más íntimos, pero nunca pensé en dejar la selección. Volví porque acá soy feliz. Tengo el apoyo del técnico y mis compañeros. Estoy contento por ese apoyo. Los chicos me ayudaron y eso es lo que me hizo estar acá”.

Los goles errados

Higuaín tuvo claras ocasiones de gol en la final del Mundial 2014 y las definiciones de las Copa América 2015 y 2016. “La gente me critica por errar un mano a mano, pero jamás me va a hacer dudar de lo que soy. De verdad, estoy demasiado tranquilo, y sólo valoro y admiro a la gente que se desvive por uno, que no me sigue hace dos años. Hubiese sido hermoso, pero faltó suerte y ya está, ya pasó”.

El blanco de los burlas

Higuaín se convirtió en los últimos tres meses en el blanco de los hinchas argentinos. Memes, cargadas, la mayoría de ellas apuntó a Pipita, quien fue terminante: “La gente critica, habla, insulta. Todo bien, pero atrás hay una familia y no es bueno. Pero bueno, si la gente es feliz insultándome, está bien”.