Familias desplazadas por incendios luchan por quedarse en Pilsen

Personas afectadas en los siete incendios recientes buscan vivienda y exigen que las autoridades den respuestas sobre lo sucedido

Mientras la familia Beltrán dormía, las llamas de un voraz incendio provocado acababa con sus pertenencias y con la vivienda ubicaba en el 2274 S. Blue Island Ave., en Pilsen, barrio en el que ha residido por 25 años.

Manuel Beltrán dijo que se despertó alrededor de las 3 am a causa del fuerte olor a quemado, levantó de la cama a su esposa y a sus cinco hijos, logrando de esta manera salir ilesos del incendio. Manuel también rescató a otras familias que se encontraban en el interior de la casa durante el incendio ocurrido el pasado 16 de septiembre.

“Lo perdimos todo”, se lamentó Beltrán, quien era uno de los renteros de la casa desde hace 13 años. “Vivían tres familias en esa casa, una en el sótano, la otra en el segundo piso y yo con mi esposa y mis cinco hijos en el primer piso”, mencionó.

A Beltrán se le quemó una camioneta en el incendio con la que iba a vender ropa y otros objetos al Flea Market (Mercado de pulgas). “Ese era el único empleo que yo tenía”, contó el hombre, quien también dijo tener otra camioneta pero que está malograda.

Se quemaron hasta sus documentos

La familia Beltrán continúa en la búsqueda de un apartamento de tres dormitorios en el barrio de Pilsen. No está siendo fácil conseguirlo, por lo que Beltrán, su esposa e hijos han tenido que mudarse temporalmente a la casa de la hermana del patriarca del hogar, en el vecindario de Brighton Park.

“Andamos buscando vivienda en Pilsen, pero no encontramos apartamento de tres recámaras, me piden tarjeta de crédito y no tengo crédito”, mencionó. “Se han quemado hasta nuestros documentos, los pasaportes, los seguros sociales, las actas de nacimiento y otras documentaciones”, dijo Beltrán en tono preocupado.

Pero los Beltrán no son los únicos que lo perdieron todo, los siete incendios provocados dejaron un muerto y decenas de personas sin techo en el vecindario de Pilsen.

El incendio cobró la vida de Venancio Veracruz Benítez, quien fue encontrado muerto dentro del garaje de una vivienda. Fue la única víctima mortal tras una serie de siete en la madrugada del viernes 16 de septiembre.

Otros incendios reportados fueron en la cuadra 2100 al oeste de la calle 21, en la cuadra 2200 al sur de la Blue Island Ave., en la cuadra 1700 al oeste de la calle 21, en la cuadra 2100 al sur de la calle Wood y en la cuadra 1800 al oeste de la calle 21.

La Policía de Chicago señaló que todos los incendios comenzaron alrededor de las 3 am y que cerca de 100 bomberos de diferentes áreas de Chicago se movilizaron para apagarlos.

Según reportes, el Departamento de Bomberos de Chicago indicó que todos los incendios comenzaron en los botes de basura del callejón de la cuadra y luego se extendieron de las cocheras a las viviendas.

La Alianza de Pilsen es una de varias organizaciones que han estado recibiendo ropa y artículos de primera necesidad para proporcionarlos a las familias afectadas por el incendio. “La comunidad ha respondido como siempre con mucha solidaridad, hay muchas donaciones de artículos, pero ahora lo que se necesitan son recursos económicos para que las familias puedan rentar un apartamento”, destacó Byron Sigcho, director ejecutivo de esa organización.

Pero el problema que ahora las familias enfrentan es el de no tener una vivienda. “Tenemos 25 personas desplazadas de sus hogares, tenemos una familia de siete personas que no encuentra dónde quedarse, ellos quieren estar en Pilsen, han estado en Pilsen toda su vida, pero ven que es difícil por la renta, les piden tener buen crédito, tarjetas de crédito, identificaciones y otras cosas que no se pedían antes y ellos no tienen, por ello no han podido encontrar un lugar”, dijo Sigcho.

Beltrán dice que lo que mucha gente siente es que “con este tipo de actos lo que están haciendo es desplazar a más familias”, opina.

Familias como la de Beltrán lo que piden a las autoridades son explicaciones y que se aceleren las investigaciones. “Buscamos respuestas para que la gente pueda sentirse tranquila en su casa, que duerma con la certeza que este no es el caso de que no hay aquí ningún atentado, ningún plan para alertar por la seguridad de una comunidad”, explica Beltrán a La Raza.

Sigcho dice que ya han pasado varias semanas de que ocurrieron los siete incendios en Pilsen y que hasta ahora no se sabe nada. “No tenemos respuestas de lo que pasó, hay mucha preocupación no solo en las familias sino en la comunidad, hay mucha especulación por el mismo miedo y la falta de respuestas”, puntualizó.

Un portavoz del Departamento de Policía de Chicago indicó a La Raza que “las investigaciones siguen en curso por parte de detectives de incendios premeditados de la zona central. Si a las familias les gustaría contactarse con los detectives son bienvenidos a hacerlo”.

Por su parte, Danny Solís, concejal del Distrito 25, dijo que está trabajando estrechamente con autoridades locales en la investigación en curso. “Dado que se trata de una investigación criminal activa, el concejal se limita a qué información puede ser compartida a menos que sea por el Departamento de Policía. Si su oficina libera cualquier información no autorizada por la policía, entonces el concejal podría poner en peligro la investigación y el trabajo de los detectives”, explicó.

Apoyo del Consulado de México

Por su parte, el Consulado General de México en Chicago indicó que a través de su Departamento de Protección “apoyó en la repatriación y asistencia del traslado del cuerpo del señor Venancio a Veracruz. También la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Veracruz apoyó directamente a la familia. El Consulado logró un descuento de la funeraria y contribuyó económicamente con una buena parte de los gastos del traslado”.

En lo que respecta a las familias que han perdido todas sus pertenencias y que han sido desplazadas de sus hogares a causa de los incendios se indicó que “hasta el momento no hay información detallada sobre los afectados en los incendios en Pilsen y en cuanto a los responsables del hecho, la investigación está de parte de las autoridades locales la cual actualmente está en curso”.

—

Donaciones solidarias

Cinco familias con hijos en la escuela primaria Whittier han quedado sin techo y sin pertenencias debido a los incendios en Pilsen. La consejera Allison Manasse, de ese centro escolar, inició una campaña en GoFundme: www.gofundme.com/2pesydk4. Se busca recaudar $60,000 y hasta el cierre de esta edición se han recabado $16,104. Las donaciones se dividirán entre las familias afectadas por los incendios en Pilsen.

Planean baile y rifa

Para recolectar fondos para las familias afectadas por los siete incendios en Pilsen se realizará un baile y una rifa en el Museo Nacional de Arte Mexicano el viernes 4 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Entrada $25 por anticipado, en la puerta $30.