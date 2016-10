Demi Lovato sorprende a sus fan anunciando un retiro temporal

La cantante está convencida de que no encaja en la industria del entretenimiento y de que no está preparada para seguir viviendo ante la atenta mirada de la opinión pública

La cantante Demi Lovato no ha podido disimular su “entusiasmo” al anunciar en su cuenta de Twitter que 2017 la verá alejarse temporalmente de la vida pública y de los medios de comunicación, así como de la exitosa carrera artística que ha venido cultivando desde hace años.

“Estoy muy entusiasmada por lo que pueda deparar 2017. Me voy a tomar un descanso de la música y del ámbito público. Creo que no estoy preparada para seguir a este nivel en este negocio y en lo que concierne a mi relación con la prensa. Siento que no merece la pena y preferiría dedicarme al trabajo humanitario, la verdad”, publicó en su perfil de la red social

So excited for 2017. Taking a break from music and the spotlight.. I am not meant for this business and the media 👋🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) October 4, 2016

@jblover12223 dunno. It doesn't feel worth it anymore. I'd rather do charity work tbh — Demi Lovato (@ddlovato) October 4, 2016

La noticia del parón musical de Demi Lovato llega solo un día después de que la intérprete también hiciera referencia en la esfera virtual a las críticas que vertió ayer martes hacia a Taylor Swift y su famoso grupo de amigas -entre las que se encuentran modelos como Gigi Hadid, Karlie Kloss y Kendall Jenner- por considerar que representaban un referente de belleza “irreal”.

“Cuando me hacen preguntas, yo las contesto, Así que demandadme si no les gusta lo que tengo que decir. También recuerden que las palabras se pueden sacar de contexto en las entrevistas. No voy a disculparme por decir claramente lo que todo el mundo piensa“, escribió en la misma plataforma, horas después de que se publicara un extracto de una entrevista en la que además acusaba a Taylor de haber intentado “destruir” a la también cantante Katy Perry.

“Esto probablemente me va a traer problemas, pero no creo que nadie de esa ‘pandilla’ tenga un cuerpo normal. Representan una imagen irreal de la belleza femenina. Además creo que escribir una canción y un vídeo para destruir a Katy Perry no es precisamente algo feminista y que contribuya a dar poder a las mujeres“, aseguraba la exestrella Disney a la revista Glamour.