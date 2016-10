Coors Light busca al líder latino del año

Dedicación, espíritu de liderazgo y altruismo definen a unos candidatos que pueden ser votados en linea

Alberto Ávalos cree que el próximo gran innovador tecnológico va a ser una persona de una comunidad de bajos recursos, algo que daría un merecido elevado perfil a quienes tienen difícil destacar en un área donde falta diversidad

Ávalos, natural de Los Ángeles, trabaja para cumplir esta visión y es la persona que está tras el lanzamiento de Coding Jam, una introduciión a ciencias de la computación en Boyle Heights, en East Los Ángeles, donde el 90% de la población es latina. Ahora está asociado con Hispanic Heritage Foundation y con el patrocinio de Google está llevando a cada vez más ciudades un programa llamado Codificar como Segunda Lengua (CSL).

Ávalos es uno de los 12 líderes propuestos por asociaciones latinas sin ánimo de lucro nacionales y locales que han sido seleccionados por la marca de cerveza Coors Light para elegir al que será el primer exponente de ellos en 2016.

Lo que esta empresa busca premiar, con una subvención de $25,000 para desarrollar un programa de liderazgo con su organización, es la dedicación, el espíritu de liderazgo emergente, la tenacidad y el altruismo y de quienes trabajan duro para ayudar a los demás.

Los nominados son filántropos, artistas, organizadores comunitarios emprendedores y voluntarios. El ganador entre ellos sera seleccionado a través de una votación popular en línea que estará activa hasta el 28 de octubre a las 4:oo pm hora del centro del país.

“En la última década el programa Líderes ha reconocido los notables logros de 148 personas”, recuerda Karina Diehl, directora de relaciones comunitarias en MillerCoors. Diehl, explicaba a través de un comunicado que este programa está dando la oportunidad de reconocer a 12 líderes destacados “que están asumiendo nuevos retos e inspirando a otros a hacer una diferencia para mejorar la calidad de vida en comunidades alrededor del país”.

Entre los seleccionados hay latinos de Nueva York como la hondureña Yinia Ramirez que como director del navegador de Asistencia de Seguro de Salud y programas de salud comunicarios de BronxWorks, está ayudando a ampliar el acceso a seguros de salud accesibles para residentes en El Bronx. O Agustina Besada, de Sure We Can, que trabaja para empoderar a personas que trabajan en el reciclaje de latas y con ello ayudar al medioambiente.

De hecho, cuatro de los nominados son de Nueva York, dos de Illinois, otros dos de Texas y uno respectivamente de Florida, Colorado, California y Nueva Jersey.

El año pasado este premio fue concedido a JoAnna Cintrón, que colaboró con The Denver Film Society y usó la subvención para desarrollar CineLatino, un programa de ayuda a miembros de esta comunidad a ir tras carreras en el mundo del cine, delante y detrás de las cámaras.

Para votar

Puede votar en www.CoorsLightLideres.com hasta las 4.00 PM CST del 28 de octubre. En la página web puede ver los méritos de cada uno de los seleccionados por distintas organizaciones.