Caitlyn Jenner envió un mensaje a Kim Kardashian tras su asalto en París

Caitlyn, que estuvo casada con la madre de la socialité hasta antes de su cambio, ha dado las gracias porque su hijastra se encuentre sana y salva

La medallista olímpica Caitlyn Jenner, que estuvo casada con la madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, durante más de dos décadas antes de su cambio de sexo, ha recurrido a las redes sociales para expresar su gratitud tras comprobar que su hijastra -a quien ayudó a educar durante su matrimonio con Kris- se encuentra sana y salva después de ser víctima de un robo a punta de pistola en la madrugada del pasado lunes en París, cuando cinco hombres armados irrumpieron en su apartamento y la encerraron en el cuarto de baño tras atarla de pies y manos antes de desvalijar el lugar y huir con joyas valoradas en varios millones de dólares.

“¡Mi querida niña! Después de escuchar toda la historia, me siento increíblemente agradecida de que estés bien. Esto es un recordatorio para todos sobre la necesidad de tener cuidado en este mundo tan inseguro“, escribió en su cuenta de Instagram Caitlyn, que por el momento es la única componente del mediático clan Kardashian-Jenner que se ha pronunciado acerca del incidente.

Love my girl! After hearing the full story, I’m so thankful she’s okay. It’s a reminder for us all to be careful in the uncertainty of this world Una foto publicada por Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 4 de Oct de 2016 a la(s) 2:09 PDT

Aunque la estrella televisiva no sufrió lesiones físicas durante el robo, su amigo Jonathan Cheban ha confirmado que Kim aún se encuentra muy afectada por lo sucedido.

“No lo está llevando demasiado bien“, confirmó Jonathan al periódico Daily Mail a la entrada del edificio donde está situado el apartamento neoyorquino de su famosa amiga, a quien visitó con un regalo para intentar levantarle el ánimo.

En el momento del asalto, la mujer de Kanye West se encontraba completamente sola, ya que su guardaespaldas Pascal Duvier estaba escoltando a las hermanas de Kim, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner en otro punto de la ciudad. Las autoridades francesas sospecharían que los asaltantes contaron con ayuda de algún miembro del personal del exclusivo alojamiento donde se hospedaba la celebridad y con información precisa sobre sus movimientos, una teoría que también comparte uno de los antiguos miembros del séquito del matrimonio.

Feeling great, off to the #ESPYS 🙂 Thank you @michaelcostello for the dress and @kimkardashian for your #styling help!!! // hair @courtneynansonhair / makeup @robscheppy / jewels @neillanejewelry Una foto publicada por Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 13 de Jul de 2016 a la(s) 3:31 PDT

“Fue un trabajo interno, no cabe duda, la manera en que se desarrolló todo fue demasiado precisa. Cuando digo que fue trabajo interno, me refiero a que hubo alguien del equipo de Kim y Kanye o del complejo de apartamentos involucrado. Se colaron en el piso sabiendo que el único guardaespaldas de Kim no estaría, y sabían dónde estaban guardadas las joyas. Era la oportunidad perfecta”, aseguró Steve a la emisora australiana KIIS 1065, donde también reveló que las medidas de seguridad de las que se rodea la pareja son demasiado “flexibles”.

“Si Kanye salía, por ejemplo, con algunos amigos y no había hueco para mí en el coche, me decía que les siguiera en un taxi. Cuando están en Nueva York, siempre tienes que seguirles diez pasos por detrás, pero si alguien intenta acercárseles, así no te dará tiempo a bloquearle”.