Huracán Matthew toca tierra en Haití; avanza hacia Cuba y Florida

El ojo del poderoso huracán Matthew, de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 145 millas tocó este martes tierra en el oeste de Haití, avanza hacia Cuba y a la costa este de Forida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico, que tocó tierra cerca de Les Anglais, se halla a unas 10 millas al este de Tiburón , Haití, y a 125 millas al sur de la punta este de Cuba, señaló en NHC en un boletín especial.

Matthew avanza hacia el norte con una velocidad de traslación de 9 millas por hora.

Declaran estado de emergencia en Florida y alerta de viaje a Cuba



“El ojo de Matthew estará de nuevo en aguas del Golfo de Gonave en una hora aproximadamente”, para “girar el miércoles hacia el norte noroeste y hacia el noroeste en la noche del miércoles”, destacó el NHC, con sede en Miami.

Según un probable patrón de trayectoria, el ojo del ciclón “se moverá cerca del este de Cuba hoy y sobre porciones del sureste y centro de Bahamas esta noche y el miércoles”, para aproximarse al noroeste de Bahamas el miércoles por la noche.

#Matthew made landfall near Les Anglais, Haiti at 7 am EDT. This is the first Category 4 #hurricane landfall in Haiti since Cleo in 1964. pic.twitter.com/0Ux7qriWBn

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 4 de octubre de 2016