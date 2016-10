El peligroso huracán Matthew entrará esta tarde a Cuba

El huracán Matthew, de fuerza 4, entrará a última hora de la tarde en Cuba por la oriental Punta de Maisí, en la provincia de Guantánamo, donde al menos 71,000 personas ya han sido evacuadas, según medios oficiales de la isla.

El destructivo fenómeno se encuentra en este momento sobre Haití, a unos 195 kilómetros de Guantánamo, y ya es visible desde el radar de la Gran Piedra, ubicado en Santiago de Cuba, dijo en su último reporte a través de la televisión estatal cubana el meteorólogo José Rubiera.

Según el experto, el movimiento de Matthew en las últimas horas, que ha ganado en velocidad hasta alcanzar los 15 kilómetros/hora, acelerará su paso por Cuba, con una trayectoria que lo enfila hacia las Bahamas y la península de Florida..

Tanto Guantánamo como las provincias orientales de Santiago, Holguín, Granma y Camagüey se encuentran en fase de “alarma ciclónica” desde ayer lunes, y suman alrededor de 430.000 evacuados de zonas de riesgo potencial que en su mayoría han sido cobijados en escuelas e instalaciones estatales.

A pesar de la cercanía de Matthew y su inminente paso por la mayor de las Antillas, la punta más oriental de la isla amaneció este martes en calma y con cielos despejados.

El último aviso del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) señaló que “en las próximas 12 a 24 horas el huracán Matthew mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación, con fluctuaciones en su intensidad, aunque se mantendrá como un intenso huracán”.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical comenzarán a sentirse en las provincias del sur oriental desde esta mañana, y desde el final de la tarde los de vientos huracanados, superiores a los 120 kilómetros por hora con rachas, indica el reporte.

Prevé asimismo “un gradual incremento de las lluvias, que serán intensas con acumulados entre 200 y 300 milímetros” que podrán ser superiores en algunas localidades y zonas montañosas.

La predicción alerta de fuertes marejadas en ambos litorales orientales de Cuba, con inundación costera fuerte en la costa sur oriental.

En la costa norte de las provincias de Guantánamo y Holguín se iniciarán inundaciones costeras durante la mañana, que se incrementarán a medida que avance el huracán, mientras que en la costa norte de Las Tunas y Camagüey llegarán a ser moderadas.

La Defensa Civil de Cuba activó todos los mecanismos de prevención ante la llegada del poderoso huracán para minimizar los daños y con el objetivo principal de evitar la pérdida de vidas humanas.

Además de las masivas evacuaciones, se han resguardado miles de cabezas de ganado y desmantelado estructuras altas que pudieran ser derribadas por los fuertes vientos, se han protegido instalaciones estratégicas para la economía, talado árboles y limpiado los sistemas de alcantarillado y desagües.

Transporte suspendido

Los vuelos, trenes y el transporte de pasajeros por tierra desde La Habana y otros puntos del occidente del país han sido suspendidos hasta que pase el huracán.

El presidente cubano, Raúl Castro, permanece en la zona oriental desde el sábado y ha recorrido las provincias de Santiago y Guantánamo con el empeño de supervisar personalmente los preparativos.

También se han evacuado más de 1.200 turistas en la zona oriental, que han sido trasladados a hoteles del polo turístico de Jardines del Rey, al norte de la provincia de Ciego de Ávila a 430 kilómetros de La Habana, donde se espera la llegada de otros grupos de turistas instalados en hoteles de zonas afectadas.

La Armada estadounidense también desalojó el pasado fin de semana a 700 personas de la base naval de Guantánamo, en su mayoría esposas e hijos de militares destinados en el lugar, aunque no está previsto el traslado de los 61 detenidos que siguen en la cárcel, según informó este lunes el Departamento de Defensa de EEUU.

Matthew, el quinto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico, ha traído a la memoria el amargo recuerdo de Sandy, un devastador huracán categoría 2 que en octubre de 2012 cruzó de sur a norte por Santiago y Holguín y causó once muertos y pérdidas cuantificadas en unos 4,000 millones de dólares.

Here are the key messages from NHC regarding Category 4 #hurricane #Matthew at 11am EDT Tuesday https://t.co/T8bABTTyjI @NHCDirector @NOAA pic.twitter.com/MGmdVul8yL

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 4 de octubre de 2016