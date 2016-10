Eddie Álvarez quiere recetarle humillante nocaut a Conor McGregor en el UFC 205

El campeón peso ligero de sangre puertorriqueña afirma que el irlandés nunca ha enfrentado a un peleador de su calibre

El irlandés Conor McGregor es bien conocido por hablar bastante y fanfarronear en exceso previo a cada una de sus peleas, pero en su duelo de campeonato de las 155 libras frente al peleador de ascendencia boricua Eddie Álvarez en el UFC 205 en Nueva York el 12 de noviembre no solo enfrentará un artista marcial completo sino además a alguien que también está dispuesto a ganarle en la guerra verbal.

Por eso durante su reciente entrevista radial para Talking Brawls on Severe MMA, Álvarez no tuvo tapujos en predecir que McGregor se quedará con las ansias de ser campeón de dos divisiones de peso en UFC a la misma vez y que sufrirá una humillante derrota por nocaut o decisión durante el debut de la empresa en Madison Square Garden.

“Llevo haciendo lo que él no lleva haciendo. Llevo 10 años peleando con lo mejor del mundo”, dijo Álvarez, que posee foja de 28-4 con 15 nocauts y siete sumisiones y una impresionante lista de víctimas que incluye a los ex campeones peso ligero de UFC, Rafael dos Anjos y Anthony Pettis, al ex monarca ligero de Strikeforce Gilbert Meléndez, al ex campeón ligero de Bellator Michael Chandler, al actual monarca ligero de OneFC Shinya Aoki y a otros cotizados peleadores como Tatsuya Kawajiri, Joachim Hansen, Pat Curran y Patricky ‘Pitbull’ Freire.

“Cuando su intensidad sea pareada por mí, ya veremos. Soy un tipo con los pies en la tierra y he peleado con tipos con mejor condición cardiovascular que él y con más talento. Veo nuestra pelea finalizando con un buen golpe a la cara, él cayendo de bruces al piso y yo terminándolo luego con una sumisión. Puedo visualizarlo caer luego de un buen gancho al mentón”.

Álvarez afirma que McGregor es solo un mito y que la única razón que ha tenido éxito es porque ha sabido escoger oponentes que suelen pelear solo arriba, lo cual cae como anillo al dedo frente a sus destrezas boxísticas.

“Él ha escogido bien a sus rivales a través de su recorrido por UFC. Si observas con detenimiento, puedes notar que él no ha enfrentado a nadie que pueda tumbarlo al piso. La única ocasión fue cuando peleó con Chad Mendes como rival de último momento (en UFC189). Aparte de eso, solo ha enfrentado a tipos que casi no buscan el piso. Ha podido pelear a su estilo sin tener que ajustarse a las fortalezas de otros. Los oponentes a los que ha enfrentado lo han ayudado a lucir grandioso. Ése es el problema. Todos estos fanáticos de WWE que lo siguen no ven eso. No ven a un rival que está peleando exactamente al estilo que (McGregor) desea”, observó Álvarez.

“Pero conmigo será diferente. Haré lo que me dé la gana con él en cualquier aspecto de la pelea. Si quiero pelear arriba, lo hago. Él no mueve bien su cabeza de lado a lado. A él le entran todos los golpes. Hasta Mendes, que es pequeño de estatura y con poco alcance, lo alcanzó con frecuencia con sus ‘volao’ de derecha y sus ganchos de izquierda antes de llevarlo al piso. La defensa (de McGregor) es malísima. Su ofensiva es muy buena cuando se refiere al boxeo pero su defensa es terrible”.

Por: Raúl Álzaga / ralzaga@primerahora.com