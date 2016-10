Clinton amplía su ventaja sobre Trump en el voto popular y el colegio electoral

Tras el debate de la semana pasada y una serie de escándalos para Trump, Hillary Clinton se beneficia en las encuestas, aunque aún faltan cinco semanas y dos debates para el día de la gran decisión.

Una semana después del primer debate entre los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton ha mejorado su posición en el voto popular, pero lo que es más importante, en el colegio electoral.

Una explicación rápida del peculiar sistema electoral estadounidense:

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se deciden por repartición de 538 votos del colegio electoral. Cada estado tiene un número específico de votos dependiendo de su población. El que acumula 270 votos o más, gana la elección.

Es por eso que las encuestas nacionales no son lo más importante: es difícil ganar el colegio electoral sin ganar el voto popular (aunque George W. Bush lo hizo en 2000).

Pero sin duda lo más importante es el apoyo que los candidatos reciben en los diversos estados y si acumulan por lo menos los 270 “electores”.

Dicho esto, de acuerdo a diversos cálculos y mapas electorales de expertos, Hillary Clinton y Donald Trump estaban en una carrera cada vez más estrecha por la presidencia, hasta hace unos días, cuando Clinton comenzó a “abrir la brecha” entre ella y su competidor.

No obstante, está claro que hay un margen de error en las encuestas y que hay expertos que se preguntan si hay un voto “escondido” por Trump, que va a surgir a última hora pero que sus partidarios no expresan ni en las encuestas.

Aún faltan dos debates entre ambos, pero en los últimos días, Trump ha sido atacado por diversos escándalos relativos a sus impuestos, su pasado interés en hacer negocios –ilegalmente- con Cuba, las irregularidades en el manejo de su fundación y sus ataques a mujeres en público.

En el voto popular, Clinton ha aumentado su ventaja tras el debate: a 3 puntos en la encuesta de Fox, a 5 puntos en la de CNN y a 6 puntos en la de CBS.

Así luce la tendencia de las encuestas nacionales, la línea roja es Trump y la azul Clinton. La línea azul va hacia arriba.

En cuanto al colegio electoral, el cálculo de varios expertos coloca a Clinton en la delantera en 9 de los 11 estados competitivos que aún son competitivos, ya que hay estados que están sólidamente con uno u otro candidato.

Según Realclearpolitics, un sitio especializado en política que promedia las diversas encuestas y mantiene actualizado el mapa a diario, Clinton tiene 205 votos del colegio electoral en el bolsillo, Trump tiene 165 y ambos se pelean por 168.

Ese mapa luciría así (azul intenso es demócrata, azul claro es se inclina a demócrata, el rojo es republicano, rosado se inclina a republicano y grises son los estados competitivos, en los que puede ganar cualquiera de los dos).

Hillary Clinton ha ampliado ventaja sobre Trump en los estados de Florida y Pennsylvania, dos sin los cuales el tendrá imposible ganar. La demócrata también está adelante en Colorado, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte y Virginia.

Si la elección fuera hoy, Clinton tendría asegurados 300 votos del colegio electoral, más que suficiente para ganar.

Pero…la elección no es hoy, aún faltan cinco semanas y dos debates, incluyendo uno que se realizará este domingo y en el que Clinton y Trump deberán contestar preguntas de ciudadanos e interactura con ellos.

Trump, por su parte, está arriba en Iowa y Ohio, pero hasta los analistas republicanos serios señalan que “su camino a la victoria es estrecho”. Aunque no imposible. Y no son sólo medios o expertos “liberales” o demócratas los que piensan eso.

El sitio conservador Red State, al analizar el mapa y las encuestas más recientes señala que Trump “está caminando sobre una cuerda floja” y no está “expandiendo el mapa”. Es decir, no está por el momento, ganando estados que no son normalmente republicanos.

Los cálculos de la revista National Review, otro bastión conservador, indican que “el camino de Trump a la victoria es imposiblemente estrecho”.