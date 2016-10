Clarissa Molina se confiesa: “Me tocó crecer muy rápido”

"Quiero tener algún día mi propio show de reality o de concursos"

Clarissa de Molina, parece una joven muy afortunada: fue Miss República Dominicana, estuvo cerca de ser Miss Universo, ganó Nuestra Belleza Latina, hoy es reportera en ‘El Gordo y La Flaca’ y una de las favoritas del público de Univision. Sin embargo, su lucha para lograr todo esto fue muchísima, pero nada la detuvo.

No tenía dónde vivir, ni qué comer, trabajó de todo para conseguir dinero, le cerraron muchas puertas, pero nunca se rindió. En exclusiva, Clarissa nos cuenta todo lo que se esconde detrás de su sonrisa.

Pregunta: ¿Cómo te sientes siendo parte de ‘El Gordo y La Flaca?

Clarissa Molina: Me siento muy feliz, bendecida de esta oportunidad porque para mí es una verdadera escuela, porque te hace sacar cosas que nunca haces, habilidades que pensé que no tenía, conectar con el público no desde el drama o como la Miss, sino desde la diversión, me encanta.

P: ¿Qué te sorprendió de ti misma?

CM: Mi personalidad es más seria, yo me imaginaba en un informativo… Sin embargo, cuando me dijeron que iba a ‘El Gordo y La Flaca’, me pregunté si lo iba a poder hacer… La primer semana fue muy difícil, pero luego que fui tomando confianza con la producción, se siente muy buena energía, me ayudó muchísimo poder ser yo mismo y tener esa conexión con Raúl (De Molina) y Lili (Estefan), que son los pilares de este show. Ha sido muy sorpresivo esto de ver que puedo ser entretenida.

P: Además tú te convertiste en un ejemplo de superación, de no tener ni dónde vivir a estar en la pantalla de Univision, como lo contaste entre lágrimas en el programa…

CM: Sí, la segunda vez que me toca conducir con Raúl, él me comienza a preguntar sobre mi pasado, y siento que contar mi historia es sembrar esa semillita de esperanza a los que están afuera luchando por alguna situación difícil o que piensan que no pueden convertir su sueño en realidad, sí se puede lograr lo que uno se propone, siempre que sea con sentimientos buenos, porque cuando uno hace el bien se le regresa. Al final del camino siempre hay una luz.

P: ¿Cómo fue esta lucha por tus sueños?

CM: Fue una lucha constante, me tocó crecer muy rápido. Cuando llegué a Estados Unidos me tocó trabajar en diferentes ámbitos. De seguridad de dos de la tarde a cuatro de la mañana, restaurantes de comida rápida, haciendo de todo sin importar si eras mujer. Los fines de semana a dar muestras de shampoo a la calle, no tenía ese apoyo de mis padres. Toqué muchas puertas, me cerraron muchas. Como cualquier inmigrante llegué a este país con la esperanza de cumplir mis sueños, sin saber si lo iba a lograr o no. Cuando tu corazón tiene ese deseo de no parar, sigues, yo soy una niña de mucha fe.

P: ¿En algún momento sentiste que no ibas a poder?

CM: Claro, muchas veces, hasta el sol de hoy las dudas se apoderan de uno porque todos los días uno aprende, uno crece, uno se equivoca, uno es humano. Al fin del día siempre digo que puedo, que voy a seguir trabajando en las debilidades para hacer las fortalezas.

P: ¿Cuál es tu sueño, tu objetivo?

CM: Convertirme en la comunicadora que quiero ser, perfeccionar los detallitos, tener algún día mi propio show de reality o de concursos, mi propia línea de ‘fitness’, ser empresaria de diferentes productos. Y en el futuro quién sabe la actuación me espera por ahí.

P: ¿Cuál es tu mensaje para los que persiguen sueños?

CM: Que sí se puede, que hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere, nada baja del cielo, no importa dónde uno se encuentre ahora mismo, no importa la situación que esté pasando, que se pueden lograr los sueños si uno le pone corazón y alma a lo que uno se propone.