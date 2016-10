Actriz de telenovela ‘La Candidata’ se da a la fuga después de chocar carro

Nailea Norvind le dijo al automovilista que "no tenía tiempo"

En un serio lío legal se puede ver involucrada Nailea Norvind. La actriz de la telenovela “La Candidata” ha sido denunciada por un automovilista de nombre César Peña, por haberle dañado su automóvil y aventado su camioneta para darse a la fuga.

De acuerdo con el denunciante, los hechos ocurrieron la tarde de ayer en el segundo piso del Periférico, a la altura de la avenida Toluca, en la delegación Álvaro Obregón, luego de que la actriz golpeara su auto con su camioneta BMW-X5 color dorada, dañándole la facia con un valor estimado de 7 mil pesos.

Al momento en que el afectado le hablaba a su seguro, la actriz aprovechó para salirse al siguiente carril y darse a la fuga, no sin antes aventarle la camioneta a su víctima, quien trató de impedir que se fuera y tuvo que arrojarse al piso para no ser arrollado por la camioneta de la estrella de las telenovelas, quien cínicamente le gritó: “sí te voy a pagar, pero búscame porque ahorita no tengo tiempo”.

Con la impotencia de no poder hacer nada, el afectado levantó una denuncia virtual ante el MP de Álvaro Obregón, URIAO- 04, con número de folio URI-45586c89-8c2d- 45a6-b555-564bda62ea10 que deberá ratificar en los próximos cinco días.