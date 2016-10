Trato a trabajadores de Hotel Trump de Las Vegas al centro de la campaña presidencial

La campaña de Hillary Clinton apuesta a movilizar a los trabajadores latinos en Las Vegas y a su base de apoyo, usando el historial del Trump Hotel y Casino de bloquear la sindicalización de sus empleados, y alegando que les da un trato inferior y más bajo salario que los de otros hoteles del famoso “Strip”.

Para ello, un nuevo comercial de radio de Clinton usa la voz de “Carmen”, una empleada de Trump International Hotel en Las Vegas.

“Nos trata como si fuéramos trabajadores de segunda clase, no nos tiene el respeto…”, dice la voz de Carmen, “Somos las personas que trabajan todos los días a limpiar su torre, a preparar los cuartos para que él siga teniendo éxito en sus negocios”.

El comercial argumenta que los trabajadores del hotel de Trump, una alta torre dorada cerca al lado del Fashion Show Mall, “ganan 3 dólares menos que los trabajadores de otros hoteles”.

Más de 500 trabajadores del hotel Trump en Las Vegas votaron por un sindicato el pasado año y el proceso fue reafirmado por la Junta Nacional de Relaciones Laborales , pero la empresa Trump se ha negado a negociar un nuevo contrato para los empleados.

Como consecuencia, el Sindicato de Trabajadores Culinarios, que apoyó a Hillary Clinton en la elección general -aunque no tomó partido en la primaria entre ella y Bernie Sanders- ha venido luchando por aumentar la presión pública sobre la empresa, llegando incluso a lanzar un llamado a boicotear todos los hoteles de Donald Trump.

A major union just launched a boycott against Trump's hotels ➡️ @jamieson https://t.co/5fPlUMdSx1 via @HuffPostPol #BoycottTrump

— Teamsters (@Teamsters) September 28, 2016