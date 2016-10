¿Por qué hay jóvenes diciendo latinx y cuál es la controversia?

Hay un debate entre quienes defienden la evolución del lenguaje para buscar la neutralidad

CHICAGO — El término “latinx” gana popularidad entre los hispanos, en particular entre los más jóvenes, y ha generado un debate entre quienes defienden la evolución del lenguaje para buscar la neutralidad en materia de género y quienes lo consideran una deformación del español que genera confusión.

“Para quienes integramos la generación de 18 a 34 años (Millennials) es un acto político“, declaró a Efe Rocío Santos, productora de un programa dominical para jóvenes latinos que se trasmite por Vócalo, una emisora del servicio de radio pública de Chicago.

En opinión de la productora, los jóvenes latinos han decidido “apoderarse del lenguaje” para identificarse “sin responder a las academias”, mientras que el uso del “Latinx” (como se pronuncia), les permite ser más abiertos y respetuosos con la identidad de las personas, al margen de lo masculino o femenino.

“La equis aporta neutralidad y su uso permite romper la dualidad de género y ofrece una alternativa a lo masculino o femenino, abriendo un abanico de géneros”, agregó Santos.

Francisco Piña, editor de la revista cultural digital , El Béisman de Chicago, también ve la tendencia como una cuestión política de los activistas que trabajan con el género y provienen de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y género no definido).

“Están intentando romper con una generación de líderes que no les han respondido, y con el uso de la equis se sienten más representados, especialmente los que no están conformes con su género”, declaró a Efe.

El término “Latinx” se comenzó a usar en 2004 de manera reducida, pero en el último año fue adoptado por académicos, escritores y periodistas.

En Instragram, uno de los medios preferidos de los jóvenes en las redes sociales, hay más de 9.000 publicaciones con la etiqueta #Latinx. Quienes lo difunden sostienen que es un paso más allá del “Latin@”, que se usaba para incluir tanto al hombre como a la mujer, y es resultado de la evolución de la sociedad.

“La situación actual hizo necesario la creación de un término más amplio, y de ahí la equis que aporta neutralidad”, expresó Piña.

Algunos blogueros como Jack Qu’emi, que escribe en internet sobre temas relacionados con la identidad, sostienen que detrás de la equis existiría un rechazo a la “generización” del español, un idioma al que consideran “machista”.

Según la joven, nacida en una familia de puertorriqueños de Nueva York, el español “masculiniza si dices latino, o feminiza si dices latina, y no nos gusta la generización de las cosas, no nos sentimos cómodos”, escribió recientemente.

“Personalmente, como alguien no binario, no me veo en la palabra latino para nada, me veo en latinx”, agregó la bloguera que se denomina ‘afrxboricua’ y para quien la equis permite incluir a los “desconformes”.

El periodista e integrante de la Academia de la Lengua Española de Estados Unidos, Jorge Covarrubias, dijo a Efe que el Diccionario Panhispánico de Dudas no incluye a Latinx, pero sí el uso del símbolo de la arroba (@) como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que ese signo parece incluir en su trazo las vocales “a” y “o”.

“Sin embargo, la arroba no es un signo lingüístico y su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo”, señaló.

A nivel periodístico, el uso de la arroba o de la equis no es reflejado por publicaciones como La Raza de Chicago, cuyo director editorial, Jesús del Toro, considera que pueden provocar una gran confusión en los lectores y desvirtuar el idioma.

“El idioma es fluctuante y cambia, pero no creo que sean necesarias estas prácticas para luchar o reivindicar los derechos y la justicia hacia comunidades que se sienten discriminadas por cuestiones de género”, declaró a Efe.

Del Toro no cree que el español tenga una carga machista o misógina, “porque decir señores también incluye a las señoras”, dijo, aunque admite que en algunos casos sea necesario apelar a una redacción que evada las polémicas.

Elio Leturia, profesor adjunto de periodismo en el Columbia College de Chicago, dijo que el uso de la equis lo confundió en un principio, pero en sus cursos prefiere que los estudiantes usen el género en español.

“Todas las palabras tienen género, y por más que algunos puedan decir que es sexista, yo prefiero el femenino y el masculino”, aseguró en una entrevista con Efe.