Mira cómo luce Javier Bardem en el primer tráiler de “Pirates of the Caribbean 5”

El actor español sigue especializándose en papeles de villano en Hollywood, esta vez en la piel del aterrador capitán Salazar

Un amenazante y casi irreconocible Javier Bardem es el protagonista del primer tráiler, lanzado por Walt Disney, de “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, quinta entrega de las aventuras de Jack Sparrow, que llegará a los cines en mayo de 2017.

Después de “No Country For Old Men” o “Skyfall”, el actor español sigue especializándose en papeles de villano en Hollywood, esta vez en la piel del aterrador capitán Salazar, cabecilla de un grupo de fantasmagóricos piratas que escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar al resto de piratas que surcan los mares.

En el primer avance de imágenes Bardem aparece con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante haciendo llegar un mensaje para Sparrow (Johnny Depp), que la muerte irá “directa hacia él”.

Según la sinopsis del filme, la única esperanza de sobrevivir para Sparrow reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quien lo posea.

Las cuatro entregas anteriores de la saga, estrenadas entre 2003 y 2011, recaudaron 3.739 millones de dólares (3.315 millones de euros, al cambio de hoy). Y en la cuarta -“Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”- participó la española Penélope Cruz, esposa de Bardem.

Junto a Depp y Bardem se suman al reparto talentos emergentes como Kaya Scodelario (“Scorch Trials”), Brenton Thwaites (“Maleficent”) y Golshifteh Farahani (“Paterson”), mientras que el ganador de un Oscar Geoffrey Rush vuelve como Barbossa.

En estos momentos Bardem rueda en Colombia, junto a Penélope Cruz, la película de Fernando León de Aranoa sobre el ascenso y caída del narcotraficante Pablo Escobar y su relación con la periodista Virgina Vallejo.

En el 2017 el actor español estrenará también los nuevos proyectos de Darren Aronofsky y de Asghar Farhadi -también junto a Cruz-, y está en negociaciones para protagonizar una nueva versión del mítico monstruo de Frankenstein, en el nuevo universo de terror que prepara el estudio Universal.