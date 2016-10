Posible “sorpresa de octubre” amenaza la contienda

A lo largo de la contienda, tanto la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, como su rival republicano, Donald Trump, han tenido altibajos y tropiezos pero, a cinco semanas de los comicios, la posibilidad de una “sorpresa de octubre” genera nerviosismo.

Trump, en particular, ha intentado desde siempre atacar la credibilidad y honestidad de Clinton pero, en los últimos días, sus ataques contra las mujeres y la filtración al diario “The New York Times” de que el magnate posiblemente evadió el pago de impuestos federales durante 18 años han generado dolores de cabeza a su campaña.

Por su parte, Clinton ha tenido que dar explicaciones y disculpas, una y otra vez, por el uso de un servidor personal para sus correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado (2009-2013).

Hasta ahora, ambos candidatos han podido capear los “altibajos” en las encuestas y la baja tasa de popularidad en las encuestas, y, en la recta final de la contienda, no ha surgido ninguna controversia que hunda para siempre sus aspiraciones presidenciales.

La llamada “sorpresa de octubre” se refiere, precisamente, a algún incidente o la publicación de datos pocos halagüeños al candidato que terminen descarrilando su campaña.

Julian Assange, fundador de la organización WikiLeaks, canceló hoy mismo un importante anuncio que tenía previsto hacer desde Londres, previsiblemente sobre la difusión de centenares de documentos que podrían, como mínimo, causar una enorme vergüenza.

Due to security concerns at the Ecuadorian Embassy, Julian Assange's balcony announcement on Tues has been cancelled, per @wikileaks

— Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) September 30, 2016