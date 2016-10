Inédito festival de la Casa Blanca explora la innovación y el arte para fomentar el cambio social

WASHINGTON.- Inspirada en el famoso festival de “South By Southwest” de Austin, la Casa Blanca realizó este lunes en su propio “patio” el primer festival de su tipo que exploró la innovación y el arte como herramientas para combatir problemas sociales.

El festival en el césped sur de la Casa Blanca, astutamente bautizado como “South By South Lawn” (“SXSL”) se trazó el objetivo de promover el activismo social contra problemas como el cambio climático, la hambruna, o el confinamiento en solitario, apoyándose en celebridades como el actor Leonardo DiCaprio, activistas, músicos, e innovadores.

Bringing a little Austin to the South Lawn today. https://t.co/qCXwVI0uLH pic.twitter.com/nTb10I3GHP

— President Obama (@POTUS) October 3, 2016